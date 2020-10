Almussafes manté el Sopar Estellés en els actes de commemoració del 9 d’Octubre

La trobada, en el qual les persones assistents llegiran textos en públic, se celebrarà el pròxim dijous 8 en el Museu Casa Ayora



Tal com va anunciar el consistori al juliol, durant l’acte s’entregaran els premis del XXVI Certamen de Poesia Marc Granell

El pròxim dijous 8 d’octubre, a les 19.30 hores, l’Ajuntament celebrarà la Festa Estellés, una trobada literària que a causa del coronavirus modifica el seu format, atés que s’oferirà amb un aforament reduït i eliminant el tradicional sopar. Aquesta serà una de les iniciatives que integraran l’agenda d’actes organitzada pel consistori per a commemorar el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. A més de la lectura de textos poètics per part de les persones assistents, la Regidoria de Cultura aprofitarà la convocatòria per a entregar els premis de XXVI Certamen de Poesia Marc Granell, que enguany han sigut per a Julen Alexander Carreño Aguado, per ‘Vigilias’ i Raimond Aguiló Bartolomé, per ‘El futur no paga mai peatges’. Per a assistir a l’esdeveniment, que es durà a terme al pati del Museu Casa Ayora, és necessari recollir les invitacions, que són gratuïtes, prèviament en aquesta infraestructura.



L’Ajuntament d’Almussafes continua anunciant les activitats que formaran part de la commemoració del 9 d’Octubre d’aquest 2020, una edició que estarà inevitablement marcada per la pandèmia de coronavirus. Com cada any, el dijous 8 d’octubre se celebrarà la ‘Festa Estellés’, encara que en aquesta ocasió la iniciativa comptarà amb un format diferent, atés que s’ha eliminat el tradicional sopar per a evitar els contagis. Sí que es manté la lectura poètica per part de les persones assistents a la trobada, que es desenvoluparà a les 19.30 hores al pati del Museu Casa Ayora. Tal com ocorre amb la resta de les propostes impulsades pel consistori, per a participar en l’acte és imprescindible inscriure’s prèviament en la citada infraestructura.



L’acte estarà dividit en dues parts. La primera consistirà en el lliurament de premis del XXVI Certamen de Poesia Marc Granell, que inicialment estava programada com a clausura de la Setmana del Llibre suspesa el mes d’abril passat amb motiu de l’estat d’alarma. De fet, el jurat va haver d’esperar a juny per a poder reunir-se i triar els treballs guanyadors de les dues modalitats convocades. Segons es va anunciar al juliol, el guardó a la millor compilació de poemes en castellà ha sigut per a l’obra titulada ‘Vigilias’, de Julen Alexander Carreño Aguado, i el que reconeix la millor col·lecció en valencià per a ‘El futur no paga mai peatges’, de Raimond Aguiló Bartolomé. El certamen ha aconseguit enguany un nivell de participació rècord, en rebre un total de 605 obres (560 en castellà i 45 en valencià), dada que contrasta amb els 72 treballs que es van presentar en 2019. De la selecció s’han encarregat el poeta Marc Granell, Jordi Solà Coll, d’Edicions 96, i Berna Blanch Chirivella, representant del Grup Poètic Argila de l’Aire.



En el primer tram de l’acte també es presentaran els dos volums que recullen els textos guanyadors de l’edició anterior, que novament es publiquen a través d’Edicions 96. Es tracta dels poemaris ‘Sal de mar’, d’Amadeo Laborda Gil, i ‘Quadern de la vall’, de Gregori Royo Bello. “A vegades se’ns oblida que amb la poesia podem viatjar, entrar en contacte amb la realitat, evadir-nos, somiar… I encara que es tracte d’un gènere minoritari, des de l’Ajuntament d’Almussafes continuem insistint a promocionar-la, perquè estem convençuts de la seua enorme funció social”, explica el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, qui serà l’encarregat de presentar la cerimònia i de donar pas a les intervencions de l’alcalde, Toni González, el mateix Marc Granell, Dolors Pedrós, responsable d’Edicions 96, i dels guanyadors.



A continuació, es durà a terme la Festa Estellés, que aquest 2020 consistirà, a causa de les restriccions de les autoritats sanitàries, únicament en la lectura de textos poètics per part de les persones assistents a la celebració, acompanyades per música en directe de guitarra i marimba. “Serà un format diferent, amb un aforament bastant més limitat que altres anys i sense el tradicional sopar, però crec que aconseguirem mantindre l’essència de l’esdeveniment, que no és un altre que reivindicar la importància de la poesia en la nostra societat. Hem d’adaptar-nos a les circumstàncies, però això no ha d’implicar la suspensió d’un acte del qual ens sentim molt orgullosos en l’executiu municipal”, remarca Fuentes.