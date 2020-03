Almussafes millora el seu servei públic d’accés gratuït a internet gràcies al projecte WIFI4EU

El municipi incrementa la velocitat de connexió en 20 punts del nucli urbà gràcies al bonus de 15.000 euros concedit fa un any per la Unió Europea



Després de concloure els treballs tècnics necessaris, la ciutadania podrà començar a fer ús de l’eina en els pròxims dies, per al que s’implementarà una campanya informativa

L’Ajuntament d’Almussafes acaba de concloure la instal·lació d’un nou sistema WIFI que permetrà augmentar la cobertura i la velocitat de connexió i facilitar l’accés a les persones usuàries d’aquest servei públic i gratuït. Aquesta modernització ha sigut possible gràcies a la inclusió de la localitat en el projecte WIFI4EU de la Unió Europea, mitjançant el qual el consistori ha rebut una ajuda de 15.000 euros. En aquests moments el personal tècnic municipal es troba perfilant el contingut del portal amb el qual es gestionarà l’eina i la campanya informativa amb la qual es donarà a conéixer la mateixa. Es preveu que en uns pocs dies puga estar disponible.



En breu, la ciutadania almussafenya comptarà amb una xarxa de punts d’accés WIFI gratuïts molt més completa i ràpida que l’actual WIFI municipal. Gràcies al bonus de 15.000 euros concedit per la Unió Europea a la fi de 2018, l’Ajuntament ha pogut contractar la instal·lació i configuració del sistema recollit en el projecte WIFI4EU, amb el qual l’administració europea busca respondre a les necessitats de connectivitat de la societat. Gràcies a aquesta convocatòria d’ajudes, en la qual Almussafes va ser una de les 17 localitats valencianes beneficiàries, “la població percebrà importants millores respecte al servei actual”, afirma el regidor de Comunicació i Noves Tecnologies, Jaime Wic.



Les àrees d’abast dels vint punts d’accés coberts amb aquesta nova infraestructura de telecomunicacions, que s’ha basat en la desplegada anteriorment, passaran de tindre una velocitat de 256Kbps a una de 30 Mbps i per a poder connectar-se a elles ja no serà necessari presentar una sol·licitud a l’Ajuntament, sinó que qualsevol persona de la Comunitat Europea podrà registrar-se en el portal preparat a aquest efecte pel consistori indicant un número de telèfon, després del que el sistema enviarà un missatge SMS amb la contrasenya corresponent. Des del departament municipal d’Informàtica recorden que aquestes xarxes no disposaran de publicitat, seran completament gratuïtes i no recolliran dades personals ni permetran saber res dels usuaris i usuàries que naveguen en les diferents zones Wifi gratuïtes a Europa.



Cobertura en parcs i edificis públics

La nova xarxa està formada per un total de 20 punts d’accés, 9 exteriors i 11 interiors, que substitueixen als equips existents en aquests llocs d’acord amb les especificacions del projecte WIFI4EU. Els punts exteriors abasten espais com els parcs Central, Palmeres, Eres, Poliesportiu i Sagrari, les Piscines Municipals i els voltants del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes. Per part seua, el sistema dóna cobertura a l’interior de totes les plantes de la casa consistorial, al hall del Centre Cultural, a les plantes baixa i segona del Centre de Salut, a les plantes baixa i primera del Centre d’Informació Juvenil i a diverses sales del Pavelló Poliesportiu Municipal. L’eina funcionarà gràcies a dos enrutadors per a la gestió del portal i un servidor per a l’emmagatzematge d’arxius de registre de connexions. Aquelles zones en les quals no s’haja pogut adaptar el sistema per motius tècnics continuarà funcionant el WIFI municipal existent.



“L’avanç serà substancial, perquè s’amplien la cobertura i la velocitat i alhora es facilita enormement el tràmit per a poder connectar-se, tres modificacions del servei que la ciutadania venia reclamant des de fa temps”, argumenta Wic. Per a informar de tots aquests canvis, la Regidoria de Comunicació està ultimant el llançament d’una campanya informativa que es presentarà en pocs dies i que es difondrà a través de la pàgina web i les xarxes socials municipals.