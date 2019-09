Almussafes no deté els seus treballs de manteniment i neteja durant l’estiu

Els treballadors de l’Ajuntament continuen arreglant els desperfectes que es van detectant en el terme municipal



El consistori atén les peticions de la ciutadania per a aconseguir la millora contínua de la higiene, la seguretat i l’estètica



La reparació de fugides d’aigua, paviment i embornals, la instal·lació d’elements per a incrementar la seguretat en la circulació i el repintat dels passos de vianants han sigut algunes de les intervencions que la brigada municipal de l’Ajuntament d’Almussafes ha dut a terme durant el mes d’agost per a garantir el manteniment i la neteja en la població. L’alcalde, Toni González, destaca la importància de la participació ciutadana en la detecció d’aquests problemes que, conforme es van solucionant, es van marcant en un mapa interactiu al qual es pot accedir a través de https://goo.gl/psferp.



Les tasques de neteja i manteniment no s’han interromput a Almussafes durant el mes d’agost. La brigada municipal ha continuat desenvolupant la seua labor de posada a punt de tots els espais públics del municipi a través de diverses actuacions urbanístiques que han permés reparar i condicionar diferents elements dels carrers, zones verdes i infraestructures educatives. Amb aquests treballs, l’Ajuntament busca la millora constant de la higiene, la seguretat i l’estètica en la localitat, tant en el nucli urbà com en les àrees industrials.



“El treball de la brigada municipal no descansa durant l’estiu perquè la població requereix d’una atenció permanent per a aconseguir que tot funcione correctament i en aquesta missió comptem amb la necessària col·laboració de la ciutadania, que diàriament ens fan arribar les seues comunicacions perquè actuem sobre determinats problemes”, explica l’alcalde, Toni González.



El balanç de les actuacions desenvolupades durant aquest mes, que pot consultar-se en el mapa interactiu elaborat pel consistori de la població i que està disponible en https://goo.gl/psferp, recull que els operaris han dut a terme intervencions relacionades amb diferents àmbits.



S’han realitzat reparacions en edificis municipals i en la via pública, incloent els embornals i la senyalització vertical. En les zones verdes s’han solucionat problemes de fugides d’aigua i de paviment i, concretament a l’entorn de la Llar dels Jubilats, s’ha netejat i condicionat l’espai destinat a jocs.



La llista també inclou la col·locació d’una reixa de seguretat per a evitar accidents de l’alumnat en una escala del CEIP Pontet, la renovació i instal·lació d’espills en els encreuaments amb poca visibilitat, la pintura de tots els passos de vianants, alguns d’ells amb missatges per a fomentar les compres en el comerç local, i la fixació de contenidors amb nous retenidors en el nucli urbà i en el polígon industrial. A tot això, cal unir, tal com recorda el primer edil, “els treballs de neteja habitual de carrers i edificis públics, que evidentment es mantenen durant tota la temporada estival”.