Almussafes obri el període d’inscripció del programa ‘Voluntariat pel valencià’

Connect on Linked in

Les persones interessades a participar en aquest programa lingüístic poden registrar-se fins al 18 de febrer en el CMFPA o en el Centre Cultural



Els voluntaris i les voluntàries que participen en aquesta iniciativa dediquen el seu temps a conversar amb persones que volen millorar o aprendre a parlar en valencià



La nova edició de ‘Voluntariat pel valencià’ va obrir ahir les inscripcions per a participar en el programa. Les persones interessades a sumar-se a aquesta iniciativa impulsada per l’Escola Valenciana en col·laboració amb diferents entitats, en el cas d’Almussafes del propi Ajuntament i el seu Centre de Formació de Persones Adultes, poden inscriure’s fins al pròxim 18 de febrer en el CMFPA o en la recepció del Centre Cultural. Finalitzat el termini d’inscripció es crearan parelles de voluntaris i aprenents que conversaran durant deu setmanes.



En l’edició passada van ser sis les parelles que van formar part del programa. Enguany, sota el lema ‘Et trobem parella’ l’Escola Valenciana, juntament amb l’Ajuntament d’Almussafes i sota la coordinació del professorat del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) pretenen fomentar l’aprenentatge del valencià a través del programa ‘Voluntariat pel valencià’.



Ahir es va obrir el període d’inscripcions per a formar part d’aquest projecte, tant com voluntari com aprenent, i tenen de termini fins al pròxim 18 de febrer per a fer-la efectiva tant en la seu de l’escola d’adults (situada al carrer Salvador Botella) com en la recepció del Centre Cultural, en tots dos casos en el seu habitual horari d’obertura de les instal·lacions. El regidor d’Educació i CMFPA, Pau Bosch, anima a la ciutadania a adherir-se a aquest projecte, ja consolidat en la població, i confia que en aquesta nova edició siguen una gran quantitat les parelles creades.



Funcionament

El programa ‘Voluntariat pel valencià’ va nàixer amb l’objectiu de posar en contacte a persones voluntàries que desitgen destinar una hora a la setmana durant un mínim de deu setmanes a conversar amb persones que volen parlar valencià. A través d’un aprenentatge pràctic, on es plantegen situacions reals de la vida, les persones inscrites en el programa tindran una major fluïdesa a l’hora d’enfrontar-se a aquestes situacions.



Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, l’Ajuntament d’Almussafes celebrarà l’acte de benvinguda en el qual s’anunciaran les parelles i on s’explicaran els detalls per al correcte desenvolupament d’aquesta formació i s’entregarà als participants un lot de material per a afrontar les sessions planificades, que es poden dur a terme de manera flexible en funció de la disponibilitat de cada equip.