Almussafes obri el termini per a sol·licitar les ajudes extraordinàries a autònoms i microempreses, en les quals l’Ajuntament inverteix 150.000 euros

Per a determinar les quanties, que podran arribar als 1.000 euros, es tindrà en compte si van haver de parar la seua activitat durant l’estat d’alarma o no



Les instàncies poden presentar-se fins al pròxim 30 de setembre via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament



A partir de hui, dijous 20 d’agost, i fins al pròxim dimecres 30 de setembre, les persones autònomes o responsables de xicotetes empreses situades en el terme municipal d’Almussafes poden presentar les seues instàncies per a optar a les ajudes creades per l’Ajuntament de la població amb l’objectiu d’evitar l’impacte econòmic de la pandèmia de coronavirus en els seus negocis. Les aportacions per sol·licitud arribaran fins als 1.000 euros per als establiments afectats pel tancament obligatori i fins als 500 per a aquells que hagen patit una reducció de la seua facturació el mes d’abril d’almenys el 50% en relació amb la mitjana efectuada en l’últim trimestre de 2019 i el primer de 2020. El consistori ha reservat un fons de 150.000 euros a aquest programa extraordinari inclòs en el Pla de Reactivació Econòmica, al qual es destinarà un total d’1,8 milions d’euros de les arques municipals. “Esperem que contribuïsquen a compensar, encara que només siga parcialment, aquests mesos tan complicats que han viscut”, afirma la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud.



El Programa Extraordinari de Reactivació de l’Economia Local impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes per a pal·liar els efectes provocats per la pandèmia de coronavirus en la qual estem immersos continua desplegant-se. Hui, dijous 20 d’agost, l’executiu municipal ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes destinades a donar suport al manteniment de l’activitat i l’ocupació de les persones autònomes i les microempreses, una de les primeres línies del pla anunciades pel consistori després de la declaració de l’estat d’alarma.



L’Ajuntament ha reservat un import inicial de 150.000 euros del seu pressupost anual per a afrontar aquesta convocatòria, en la qual s’atorgaran subvencions de fins a 1.000 euros per als negocis afectats pel tancament obligatori d’establiments i de fins a 500 per a aquells que malgrat no haver-se vist afectats per aquesta restricció hagen patit una reducció de la seua facturació el mes d’abril d’almenys el 50% en relació amb la mitjana efectuada en l’últim trimestre de 2019 i el primer de 2020. Quan la persona física o jurídica no porte d’alta els mesos exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat, tal com consta en les bases.



“Som plenament conscients de la situació que estan travessant els nostres comerços i microempreses i per això volem ajudar-los amb aquestes aportacions, que esperem que contribuïsquen a compensar, encara que només siga parcialment, aquests mesos tan complicats que han viscut”, destaca la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, qui aprofita per a animar a la ciutadania a comprar productes i contractar serveis en establiments del municipi, “una manera de col·laborar en la reactivació de la nostra economia i d’evitar la destrucció d’ocupació”.



Requisits, sol·licituds i documentació

Per a poder optar a aquestes ajudes és imprescindible que les persones sol·licitants tinguen domicili fiscal a Almussafes i que l’activitat afectada pel tancament o reducció d’ingressos no s’haja vist compensada per un increment en el volum de negoci online o telefònic. Així mateix, serà obligatori també el manteniment de l’activitat durant almenys tres mesos a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció.



Les instàncies poden presentar-se fins al 30 de setembre de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes, mitjançant l’imprés normalitzat que es troba disponible en www.almussafes.net. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades d’una fotocòpia del DNI o NIE, el model d’alta de pagament per transferència, el certificat actualitzat de la situació censal que indique l’activitat econòmica i, en els casos en els quals els negocis no s’hagen vist afectats pel tancament, els balanços de pèrdues i guanys de l’últim trimestre de 2019, el primer trimestre de 2020 i del mes d’abril del present exercici.



Les persones físiques també hauran d’incorporar a la documentació la resolució d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent i per als casos de persones jurídiques, societats civils, comunitats de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica la informació justificativa de la participació de les persones treballadores autònomes o equivalent en, com a mínim, el 51% del capital social, el CIF, el contracte de constitució i l’escriptura de constitució i els estatuts actualitzats.



La subvenció és compatible amb altres ajudes, ingressos i recursos per a la mateixa finalitat, així com amb la bonificació de quotes a la Seguretat Social, sempre que no es depasse el cost de l’actuació subvencionada. El seu abonament es realitzarà una vegada complits i justificats documentalment els requisits establits mitjançant transferència bancària al compte corrent de l’entitat financera indicada per la persona sol·licitant.



Pla de Reactivació Econòmica

El Pla de Reactivació Econòmica contra el Covid-19 posat en marxa per l’executiu municipal almussafeny contempla una àmplia varietat d’iniciatives en les quals el consistori té previst invertir 1.800.000 euros. A més de modificar el calendari fiscal i d’adoptar noves mesures fiscals per al fraccionament en el pagament d’impostos, diversos programes han vist incrementat el seu pressupost “amb l’objectiu d’arribar a un major nombre de sol·licitants i atendre les noves necessitats de la població”, afig Calatayud.