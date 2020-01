Almussafes obri la seua III Setmana de la Memòria Democràtica

La commemoració es va iniciar ahir, dilluns 13 de gener, amb la inauguració d’una exposició dedicada a Federico García Lorca



La mostra, que resumeix la vida i l’obra de l’escriptor, estarà disponible fins al pròxim dilluns 20 de gener en el hall del Centre Cultural



Des d’ahir, dilluns 13 de gener, i fins al pròxim diumenge 19, Almussafes celebra la seua III Setmana de la Memòria Democràtica amb diferents activitats, entre les quals es troben un homenatge a Federico García Lorca, sobre qui s’ha posat en marxa una exposició que podrà visitar-se fins al dia 20. Fins a aquest diumenge es desenvoluparan dues conferències, una projecció cinematogràfica i dues representacions teatrals.



Planejar a la ciutadania una reflexió sobre els valors intrínsecament lligats a les societats democràtiques i la seua vulneració al llarg del passat segle XX és el principal objectiu de la III Setmana de la Memòria Democràtica, una iniciativa que es va obrir ahir, dilluns 13 de gener, amb la inauguració d’una exposició dedicada a l’escriptor granadí Federico García Lorca. En aquesta tercera edició de la commemoració, organitzada novament per l’Ajuntament d’Almussafes, “busquem involucrar a la població perquè conega alguns dels fets que es van produir en el passat i que van suposar un atac a les llibertats personals i socials”, explica el regidor de Memòria Històrica, Pau Bosch.



Així, al llarg de set dies i mitjançant diferents activitats culturals, el consistori està difonent fenòmens com el Nazisme o testimonis concrets com el de Lorca, que va ser assassinat durant la Guerra Civil pel règim franquista. La seua història es conta des d’ahir en la mostra instal·lada en el hall del Centre Cultural. Composta per 12 panells, dels quals un és doble, en ella es recullen alguns dels aspectes més destacats de la seua vida i de la seua obra. “És un dels nostres autors més universals i, no obstant això, moltes persones encara desconeixen la seua figura i les seues aportacions al món de la literatura”, destaca l’edil.



“Lorca va ser un exemple de lluita contra la repressió i amb el qual, a més, podem aprendre molt sobre la literatura del segle XX”, assegura Bosch, qui ahir va ser l’encarregat de presentar aquesta exposició, que estarà disponible en el citat edifici públic fins al dilluns 20 de gener. La seua estada a Granada, La Herta de San Vicente i Nova York, la seua pertinença a la Generació del 27 i al grup de teatre La Barraca, la seua relació amb la música, el dibuix i amb l’actriu Margarita Xirgú i els seus amors són alguns dels episodis que es conten.



Però aquesta exposició no serà l’única activitat que se centrarà en difondre la figura de Lorca. El divendres 17 es representarà en dues passades l’obra de teatre ‘Federico, función sin título’, una matinal per a l’alumnat de l’IES Almussafes i una altra nocturna per al públic en general. Margarita Xirgú i el mateix escriptor narraran alguns dels aspectes més desconeguts de la seua vida combinant ficció i realitat. Finalment, per al diumenge 19 a les 18 hores s’ha programat l’obra familiar ‘Federico’, de la Companyia La Subterránea. Les entrades per a assistir a la representació del divendres a les 22.30 hores i el diumenge a les 18 hores ja estan a la venda en la recepció del centre cultural i en www.agendaalmussafes.com.



Altres activitats

Hui, dimarts 14, a les 19 hores a la sala de conferències del Centre cultural, l’historiador Carles Senso, autor del llibre ‘La ignomínia de l’oblit. Els valencians de la Ribera als camps d’extermini nazi’ oferirà una xarrada titulada ‘L’empatia de la proximitat: Valencians a l’infern Nazi’. Demà, dimecres 15 a les 22 hores, es projectarà la pel·lícula ‘La trinchera infinita’ amb un col·loqui posterior. Ja el dijous 16 Senso tornarà a Almussafes per a impartir una altra conferència per a l’alumnat de l’IES que es titula ‘Societats imaginades, racisme i discriminació. El nazisme del segle XXI’.