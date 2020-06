Almussafes obri les Piscines d’Estiu el pròxim 27 de juny

Print This Post

La temporada d’obertura de les piscines municipals es mantindrà fins al 31 d’agost



Control d’aforament, intensificació de la neteja i desinfecció, dos torns diaris de bany i sol·licitar cita prèvia són algunes de les mesures incloses en el protocol de seguretat establit com a conseqüència de la Covid-19



Els veïns i veïnes d’Almussafes podran disfrutar de les Piscines Municipals este estiu, a pesar de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19. L’executiu local ha treballat intensament per a poder oferir la nova temporada de bany en la instal·lació pública amb totes les garanties de seguretat i complint estrictament els protocols dictats per les autoritats sanitàries. Dissabte que ve, 27 de juny, s’inaugurarà la temporada estiuenca amb nombroses novetats per a reduir el risc de contagi i protegir la salut de les persones usuàries, a més de proporcionar un ambient segur en tot el recinte.



Del 27 de juny al 31 d’agost, la ciutadania almussafenya podrà disfrutar de les Piscines Municipals, encara que amb certes limitacions necessàries com a conseqüència de la crisi sanitària.

La necessitat de controlar l’aforament per a evitar aglomeracions i assegurar la distància social en l’interior del recinte ha propiciat que, per primera vegada en la història, l’ajuntament haja hagut d’apostar per establir dos torns de banys diaris, un matinal i un altre vespertí, dels quals es podrà disfrutar, sempre que es concerte cita prèvia.



Les persones empadronades a Almussafes podran sol·licitar-la via telemàtica a través de Serviweb o telefònicament en el Pavelló Poliesportiu, de dilluns a dimecres la setmana anterior a la visita, i per als usuaris d’altres localitats, les peticions s’obrin a partir del dijous. No obstant això, si queden places lliures, s’acceptaran les peticions el mateix dia.



L’ajuntament manté els passes per a les persones residents en la localitat, als quals els ha aplicat una important reducció de preu en la present temporada. ‘Considerem que hem de facilitar que les famílies puguen disfrutar del seu temps d’oci este estiu en les piscines i el descompte aplicat en les tarifes és un bon al·licient que, almenys, compensa la duresa de la situació viscuda durant l’últim trimestre’, explica el regidor d’Esports, Pau Bosch.



L’edil ha visitat este mateix matí, les instal·lacions en què s’estan ultimant les labors de neteja i desinfecció, així com de delimitació dels espais en què les persones usuàries podran disfrutar d’un descans, abans o després del bany, en els que s’assegurarà la distància de seguretat de dos metres.



Com a novetat d’enguany i donada la no celebració del programa de cursos de natació, la instal·lació obrirà les seues portes molt més enjorn en el torn matinal i tancarà més tard en el vespertí. De 9.30 a 14.30 i de 16 a 21 hores són les franges horàries establides. ‘El tancament del migdia també ha sigut una nova mesura adoptada per a procedir a la segona desinfecció general diària de tots els espais del recinte i en previsió al públic usuari que ens visitarà a la vesprada’, explica Bosch, el qual afig que ‘el protocol a aplicar contempla tres processos de desinfecció diaris i un major control del compliment de la normativa preventiva en l’interior del recinte de què vetlarà el personal al capdavant del mateix’.



Per a dur a terme tot el procés de neteja amb les màximes garanties de seguretat, l’Ajuntament d’Almussafes ha adquirit una màquines d’ozó. Posteriorment, es desinfectarà tot el recinte complint amb el protocol establit pel Ministeri de Sanitat. ‘Amb caràcter previ a l’obertura, al migdia i després del tancament de la instal·lació al públic es procedirà a la desinfecció, encara que el reforç de la higiene i neteja del mobiliari i zones comunes del recinte es va a dur a terme periòdicament durant tota la jornada’.



Així mateix, les Piscines disposaran en la zona d’accés de dosificadors de gels hidroalcohòlics y d’un sistema de neteja i desinfecció de calçat, dos mesures essencials també per a la protecció dels banyistes.