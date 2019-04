Almussafes ofereix la possibilitat de descarregar-se el carnet de la biblioteca en el telèfon mòbil

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament s’adhereix al servei prestat per la Generalitat Valenciana a través de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana

La iniciativa permet accedir als llibres, discos i pel·lícules del catàleg d’aquesta infraestructura sense la necessitat de presentar la documentació física

La Regidoria de Cultura d’Almussafes ofereix la possibilitat de crear una còpia electrònica del carnet de lector de la Biblioteca Pública Municipal. L’Ajuntament s’acaba d’adherir al servei prestat per la Generalitat Valenciana a través de la Xarxa Electrònica de Lectura Valenciana que facilita la utilització de la infraestructura. Gràcies a aquesta iniciativa de la Generalitat Valenciana, les persones usuàries de la biblioteca no hauran de preocupar-se si s’obliden de la targeta d’identificació que els permet accedir als serveis de préstec. En el portal web www.almussafes.es s’expliquen les instruccions que cal seguir per a poder descarregar-se aquesta còpia.

La Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes acaba d’estrenar un nou sistema per a identificar-se com a socis i sòcies de la infraestructura. La Regidoria de Cultura de la localitat, conscient de la necessitat d’adaptar-se als avanços tecnològics que està vivint la societat, s’acaba d’adherir al nou servei de la Xarxa Pública de Lectura Valenciana que permet crear en el telèfon mòbil una còpia electrònica del carnet de lector.

Aquesta novetat, vàlida en qualsevol biblioteca que s’haja incorporat a aquest programa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, ja està accessible per als 4.154 socis y sòcies d’Almussafes d’Almussafes (entre els quals es troben 981 xiquets i xiquetes), i per a poder utilitzar-la tan sols cal seguir les instruccions que es recullen en el portal web municipal www.almussafes.es.

Després d’identificar-se com a persona usuària en el MOPAC (https://xlpv.gva.es/mopac/), és necessari introduir les dades i clicar a connectar. Finalment se selecciona la biblioteca i es genera el duplicat electrònic del carnet que haurà de presentar-se per a poder utilitzar els serveis als quals es vulga accedir.

Préstec de llibres electrònics

En aquesta mateixa línia d’aprofitar els avantatges d’Internet, des de fa quatre anys la biblioteca almussafenya també ofereix la possibilitat de llegir llibres electrònics a través de E-Biblio. Es tracta d’una plataforma tecnològica que permet accedir al catàleg i agafar en préstec les principals novetats editorials en format digital per a poder llegir-les en diferents dispositius. El servei està disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, i per a utilitzar-lo tan sols és necessari comptar amb un dispositiu de lectura compatible, accés a Internet i estar en possessió del carnet d’usuari de la biblioteca.