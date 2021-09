Almussafes oferta més de 30 activitats esportives per a la temporada 2021-2022

L’Ajuntament presenta el programa per al nou curs, que inclou iniciatives per a totes les edats, gustos i horaris



Les inscripcions començaran el pròxim dimarts 21 de setembre i per a les quals es realitzen presencialment s’utilitzarà el sistema de cita prèvia

El pròxim dimarts 21 de setembre comencen les inscripcions per a participar en les activitats esportives organitzades per l’Ajuntament d’Almussafes per a la nova temporada 2021-2022. Es podran realitzar tant de manera telemàtica com presencial, sent imprescindible en el segon dels casos demanar cita prèvia per a evitar aglomeracions en les instal·lacions. Durant aquest curs s’impartiran més de trenta d’activitats diferents en el Pavelló i les Piscines, sent un dels principals objectius del Consistori “animar al conjunt de la ciutadania a reprendre les classes que havien abandonat a causa de la pandèmia”, assegura el regidor d’Esports, Pau Bosch.



L’esport torna a les instal·lacions públiques municipals d’Almussafes amb la posada en marxa d’una nova temporada en la qual, a més de les activitats dels clubs, l’Ajuntament de la localitat tornarà a impartir un ampli ventall de cursos. La ciutadania tindrà al seu abast més d’una trentena d’iniciatives entre les quals s’inclouen disciplines tan diverses com la natació, el ball, el fitness o la gimnàstica de manteniment. Moltes d’elles, a més, es presenten amb diversos horaris, persones destinatàries i nivells d’intensitat per a atendre la demanda existent.



“L’activitat física és, juntament amb una bona alimentació, la principal font de salut. Nosaltres som conscients d’això i per això tots els estius ens asseiem al costat dels tècnics municipals per a dissenyar una programació esportiva potent, atractiva i que cobrisca les necessitats de la població. Aquesta temporada la nostra intenció és continuar consolidant les activitats que sabem que funcionen i animar al conjunt de la ciutadania a reprendre les classes que havien abandonat a causa de la pandèmia”, explica el regidor d’Esports, Pau Bosch.



Les inscripcions es duran a terme des del pròxim dimarts 21 de setembre a les 9 hores, tant de manera telemàtica com presencial. En la modalitat per Internet pot utilitzar-se el sistema ServiWeb, un mètode que requereix una gestió més ràpida i adaptat a les persones usuàries. Si s’opta per la matrícula presencial, s’haurà de demanar cita prèvia del 15 al 20 de setembre (empadronats) o del 22 al 27 de setembre (no empadronats). Aquesta sol·licitud haurà de realitzar-se per l’aplicació, Serviweb o telefonant al 96 203 10 46. Per a més informació sobre el procés, les persones interessades poden consultar el fullet disponible en www.almussafes.net o contactar amb el departament d’Esports per telèfon (96 203 10 46) o correu electrònic (almussafes_pav@gva.es).



Tal com va ocórrer durant l’anterior temporada, totes les instal·lacions esportives municipals compliran l’aforament màxim permés per llei i seguiran la normativa anticovid vigent a cada moment.



Programació

Així, per als i les amants de la música es proposen activitats com a Balls de saló, Tot ritme, Aero-llatí, Dansa del ventre, Cumba-Zumba, Aeròbic i Bollywood. Aquelles persones que desitgen intensificar el seu entrenament poden inscriure’s en Musculació, Tonificació, Cardio-gym, Fitness circuit, Total fitness, Aero-combat, Aero-gym o TRX. Així mateix, també estan disponibles les sessions de Gym Pilates, Pilates, Gimnàstica de manteniment, Fibromiàlgia, Esquena sana i Activitat física adaptada. Per a les persones majors, i amb matrícules gratuïtes, el consistori proposa les activitats Gimnàstica i Gimnàstica suau, en la qual es duen a terme exercicis de relaxació i de Way Tan Kong, entre altres.



Les piscines municipals també acolliran nombroses activitats per a tota mena d’alumnat. S’impartiran classes per a bebés des dels 10 mesos als 2 anys, cursos per a embarassades, de manteniment, Aqua i un centrat en exercicis terapèutics, així com de natació per a xiquets i xiquetes i, per descomptat, per al públic adult, en els quals els i les majors de 15 anys podran triar entre els nivells Iniciació, Mitjà i Perfeccionament.



Les persones interessades a inscriure’s a alguna de les activitats poden utilitzar el sistema de programació esportiva ‘Com tu vulgues’, que permet dissenyar els horaris, dies i serveis en funció de les necessitats concretes. En aquest sentit, la majoria de les activitats s’han planificat d’un dia a la setmana, de manera que l’alumnat pot optar per realitzar una, dos, tres o més sessions setmanals d’una o diverses modalitats, abonant un preu públic d’acord amb les hores realitzades. De la mateixa forma, també és possible inscriure’s en un programa de dos dies, tal com s’organitzaven els cursos anteriorment.



Fora dels horaris establits, també seguirà oberta la sala de musculació del gimnàs, en la qual un tècnic especialitzat en educació física assessora sobre com afrontar l’entrenament en funció de les circumstàncies de cada persona. Aquesta ajuda professional també es proporciona en línia a totes les persones usuàries gràcies al servei Entrenament virtual, al qual pot accedir-se enviant un correu electrònic a almussafes_ent@gva.es.