Almussafes planteja una Pasqua divertida, familiar i segura

La Regidoria de Cultura programa tres actuacions musicals que es desenvoluparan els dies 4, 5 i 11 d’abril en l’Àgora del parc Central



L’Ajuntament ha establit un estricte protocol per a accedir al recinte amb l’objectiu d’evitar al màxim els contagis per Covid-19



Dani Miquel, ‘La Pop, Petita Orquestra Peiotaire’ i ‘Canta Canalla’ protagonitzen l’agenda festiva per a aquestes jornades

Després de l’aturada obligada de 2020 a causa del confinament estricte decretat durant el primer estat d’alarma, els espectacles musicals de Pasqua tornen a Almussafes. Els dies 4, 5 i 11 d’abril es desenvoluparan en l’Àgora del parc Central del municipi un total de tres recitals familiars protagonitzats per Dani Miquel, ‘La Pop, Petita Orquestra Peiotaire’ i ‘Canta Canalla’. Encara que l’accés serà lliure i gratuït, s’ha establit un protocol per a garantir la seguretat del públic i evitar els contagis per Covid-19. “En aquestes circumstàncies tan difícils necessitem motivar a la ciutadania, oferir-los un al·licient en els dies de festa i reactivar l’economia”, destaca el regidor de Cultura, àlex Fuentes, qui assegura que aquests actes seran “completament segurs”.



Les famílies almussafenyes no es quedaran enguany sense les tradicionals festes de Pasqua. L’Àgora del parc Central de la localitat acollirà els principals dies d’aquesta commemoració un total de tres espectacles musicals dirigits a tots els públics. Per al Diumenge de Pasqua, el 4 d’abril, s’ha programat l’actuació del grup ‘Canta Canalla’, que presentarà davant el públic el seu xou ‘Revolució per a menuts’. L’endemà, el dilluns 5 d’abril, es pujaran a l’escenari instal·lat en aquesta popular zona verda de la població ‘Dani Miquel i els Ma · Me · Mi · Mo · Músics’. El cicle pasqüer d’aquest 2021 es tancarà el diumenge 11 d’abril amb ‘La POP, Petita Orquestra Peiotaire’ i el seu treball ‘Els Garcia & Cia. La Família s’amplia’.



“En aquestes circumstàncies tan difícils necessitem motivar a la ciutadania, oferir-los un al·licient en els dies de festa i reactivar l’economia. Som conscients de les limitacions i per això ens hem adaptat fil per randa a les restriccions aprovades per les autoritats sanitàries. En aquest moment no tenim cap contagi notificat a Almussafes i això ha sigut possible gràcies a l’enorme esforç de tots i totes. Amb una situació així de favorable, no podem defugir la nostra responsabilitat de continuar difonent la cultura i l’entreteniment, sempre, insistisc, des de la responsabilitat. Els concerts seran a l’aire lliure, amb aforament controlat i complint totes les mesures de protecció, per la qual cosa seran completament segurs”, afirma el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



Normes

Tots els espectacles començaran a les 19 hores i comptaran amb un aforament màxim de 125 persones. A més, per a cap d’ells es necessitarà la recollida prèvia d’entrades. No obstant això, per a evitar els contagis per coronavirus, el consistori ha establit un estricte protocol amb normes que seran d’obligat compliment per a participar en aquestes activitats, que porten per lema ‘Viu la Pasqua a Almussafes’. Així, a l’ús obligatori de la mascareta i del gel hidroalcohòlic se suma també l’habilitació d’una entrada per a controlar l’accés del públic i la senyalització d’un recorregut de circulació per a indicar el sentit de la marxa.



Una altra de les normes és que les persones assistents no podran ballar i hauran de romandre en els seus seients fins al final de les funcions. En aquest sentit, es remarca que no es pot abandonar el recinte a la meitat de les actuacions, excepte per causes de força major, i les cadires abandonades no podran tornar a ocupar-se. “Sabem que es tracta d’un protocol estricte, però és l’única manera de dur a terme aquests actes enmig d’aquesta terrible pandèmia que esperem que passe prompte. La nostra intenció és clara. Volem que a poc a poc, i amb les degudes precaucions, la gent vaja recuperant l’espai públic. La població necessita eixir, relacionar-se i socialitzar i res d’això està renyit amb plantar cara al virus, si es fa amb responsabilitat”, assegura l’edil.



Un equip format per personal de l’Ajuntament s’encarregarà de controlar el compliment de les mesures de seguretat, missió per a la qual l’edil demana la màxima col·laboració a les persones adultes que acompanyen a xiquets i xiquetes.