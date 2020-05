Almussafes porta la natura al seu nucli urbà

El consistori ha començat la plantació de 40 arbres i mil plantes florides en diferents espais de la localitat



El consistori avança així en el compliment del pla anunciat per a transformar visualment la població

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes reimpulsa el seu pla dissenyat per a augmentar la vegetació en el nucli urbà amb la plantació de 40 arbres i mil plantes florides en recintes, parcs, zones verdes i aparcaments. Segons Davinia Calatayud, edil de Medi Ambient, aquests exemplars “contribuiran a netejar l’aire absorbint diòxid de carboni i alliberant oxigen, però també a donar ombra i a proporcionar a la població una imatge més amable, acollidora i estètica”. El seu departament prepara noves accions que es donaran a conéixer en breu.



Encara que la plantació de vegetació ha sigut una constant a Almussafes en els últims anys, l’Ajuntament del municipi ha decidit intensificar aquestes accions per a donar un nou impuls al seu ambiciós pla de transformació visual del nucli urbà, portant així la natura als carrers, parcs, places i zones d’aparcament. En els últims dies ha començat el procés de plantació de 40 arbres de les varietats prunus i carrasca híbrida, una tasca de la qual s’està encarregant la brigada de jardineria en col·laboració amb un dels grups de treball del Pla d’Ocupació Local (POL) actualment en marxa.



La sembra d’aquests exemplars ha començat ja en diferents espais. En les rondes de circumval·lació s’estan substituint els tarongers, que havien quedat deteriorats, per prunus, mentre que s’estan sumant noves unitats d’aquesta mateixa varietat y de carrasca híbrida en les Piscines i en el Camp de Futbol. Així mateix, la setmana que ve està previst que la zona d’aparcament del Cementeri, en la qual fins ara tan sols hi havia xicotetes pedres en el sòl, es convertisca en una àrea enjardinada en la qual la presència d’arbratge serà una dels seus principals senyals d’identitat.



“Transformar visualment la fisonomia d’Almussafes donant més protagonisme a la vegetació era una de les nostres promeses més destacades per a aquesta legislatura i aquest compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, que s’ha vingut traduint fins ara en nombroses mesures, pren ara velocitat amb la plantació d’aquests 40 nous arbres, que contribuiran a netejar l’aire absorbint diòxid de carboni i alliberant oxigen però també a donar ombra i a proporcionar a la població una imatge més amable, acollidora i estètica”, assegura la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud.



Mil plantes en flor per a parcs i zones verdes

Aquesta actuació, que es completarà en uns dies, no suposarà la fi del citat reimpuls del pla, atés que en les pròximes setmanes també està prevista la col·locació de fins a mil plantes en flor de diferents colors i varietats en parcs i espais verds del nucli urbà. “Volem que els almussafenys y les almussafenyes visquen en una població en la qual es respecte l’entorn i que les iniciatives que es posen en marxa per a modificar l’espai públic tinguen com a principal objectiu la lluita contra el canvi climàtic”, ressalta Calatayud, també edil d’Urbanisme.



La regidora avança que la transformació del paisatge a través de l’augment de la vegetació també es percebrà en breu en alguns dels principals carrers, per al que el seu equip està ultimant una “original intervenció que s’anunciarà en unes setmanes i que portarà amb si, sens dubte, un canvi significatiu en la imatge d’aquestes vies”.