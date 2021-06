Almussafes premia als i les millors esportistes de la población en la XXII Gala de l’Esport

Connect on Linked in

Josep Puerto, Lluís de la Vega, Laura Méndez, Mar Martínez i el Club Yoko-Kan van ser els homenatjats en aquesta edició

El divendres 25 de juny va tindre lloc la XII Gala Jove de l’Esport d’Almussafes

L’esport almussafeny continua destacant allà on va i per això l’Ajuntament i el Consell Municipal d’Esports de la localitat continuen reconeixent la labor d’aquelles persones i associacions que any rere any es bolquen per seguir en el més alt de les seues respectives disciplines.

El passat dissabte 26 de juny van tornar a fer-ho en una nova Gala de l’Esport, el Centre Cultural va acollir la XXII Gala de l’Esport. Cerimònia que es va reprendre adaptada a les circumstàncies sanitàries actuals després de l’aturada de 2020 provocada per la pandèmia

Aquest 2021 els premiats amb el reconeixement a Millor Esportista de l’Any van ser el basquetbolista del València Basket Josep Puerto, el pilotari Lluís de la Vega, i l’atleta Laura Méndez. El Club Yoko-Kan va recollir el guardó a Millor Entitat i la gimnasta Mar Martínez el dedicat a Millor Trajectòria.

L’alcalde, Toni González, el regidor d’Esports, Pau Bosch, i la Reina de les Festes, Irina Llorca van fer lliurament d’aquests reconeixements.

Almussafes a més compta amb una gran pedrera de joves esportistes menors de 16 anys que integren els diferents clubs esportius de la localitat, sent un total de 75 els qui el divendres, 25 de juny, reberen un merescut reconeixement en la XII Gala Jove de l’Esport d’Almussafes.