Almussafes preparada per a obrir la piscina municipal

Almussafes està preparada per a obrir les seues instal·lacions de la piscina municipal. Segons ens ha manifestat el regidor d’Esports, Pau Bosch, es durà a terme el protocol de seguretat que marca la llei.

Abans de prendre la decisió d’obrir estes instal·lacions, han valorat el que han fet els pobles del seu entorn i s’han decidit per una alternativa prudent.

El que està clar és que els socorristes i personal municipal de la piscina seran els encarregats de controlar les distàncies de seguretat de la gent.

Ja que no hi haurà festes a Almussafes, l’Ajuntament almenys vol que la gent puga tindre un espai d’oci on passar l’estiu.