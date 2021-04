Almussafes presenta el seu Pla Territorial Municipal d’Emergències

El document, que es passarà pel pròxim ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació, crea el protocol d’actuació davant situacions de risc



El Centre de Coordinació Operativa estarà situat en el Centre Cultural, infraestructura que disposa dels requisits per a això



El grup que s’encarregarà de gestionar aquestes emergències es va reunir ahir amb l’empresa que ha redactat el projecte per a conéixer-lo

Ahir, dimecres 14 d’abril, l’empresa encarregada de la redacció del Pla Territorial Municipal d’Emergències d’Almussafes, Emerprotec, va presentar a l’equip que conformarà el Centre de Coordinació Operativa de l’Administració Local (CECOPAL) el document en el qual es recull tota la informació necessària per a afrontar possibles conjuntures imprevistes a nivell de seguretat per a la ciutadania, l’entorn o els béns. Per al president de l’executiu, Toni González, “el més important d’aquesta iniciativa és que ens permetrà disposar d’una eina essencial per a actuar de manera efectiva, eficaç i coordinada davant fenòmens meteorològics adversos o qualsevol altra circumstància imprevista”.



Almussafes ja té a punt el seu Pla Territorial Municipal d’Emergències, document en el qual s’estableix el protocol a seguir en cas de presentar-se situacions de risc o imprevistos greus. El text, que s’aprovarà en el pròxim ple de la corporació municipal i ha sigut redactat per l’empresa especialitzada Emerprotec, té com a principal objectiu “la màxima protecció per a les persones, el medi ambient i els béns que puguen resultar afectats en qualsevol situació d’emergències, establint per a això una estructura d’organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, tant públics com privats”.



“La seguretat de la ciutadania i la protecció de l’entorn és el més important per a l’executiu municipal, per la qual cosa considerem que aquest pla era indispensable per a continuar avançant en la nostra acció de govern. El més important d’aquesta iniciativa és que ens permetrà comptar amb una eina clara per a saber com actuar davant fenòmens meteorològics adversos o qualsevol altra circumstància imprevista. Comptàvem amb plans per als dos polígons industrials i amb un protocol en el qual es recollien algunes directrius, però no desenvolupat amb tant detall com aquest, per la qual cosa la prevenció estarà ara molt més definida”, explica l’alcalde, Toni González.



La principal novetat en aquesta matèria és la creació del Centre de Coordinació Operativa de l’Administració Local (CECOPAL), òrgan que constituirà el gabinet de crisi de l’Ajuntament i que disposarà d’un Comité Assessor, un Gabinet d’Informació i un Centre de Comunicacions. Aquest grup de persones, que estarà encapçalat per l’alcalde, es reunirà quan les circumstàncies ho recomanen en el Centre de Coordinació Operativa, la seu de la qual estarà situada en el Centre Cultural. Segons el document, l’edifici compta amb les condicions adequades per a això, atés que disposa d’una àmplia esplanada per a l’accés de vehicles, un Grup Electrogen que garanteix el subministrament elèctric, línia telefònica i els serveis bàsics.



Presentació del pla

Ahir, dimecres 14 d’abril, la sala de conferències d’aquesta infraestructura va acollir l’acte de presentació i formació del projecte als i les agents que treballaran en primera línia de les emergències i s’ocuparan d’aplicar el citat protocol. En l’exposició, realitzada per part de l’empresa Emerprotec, van participar el primer edil, Toni González, la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic. Així mateix, estaven convidats representants de la Policia Local, la Guàrdia Civil, l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI), responsables municipals dels departaments de Benestar Social, Urbanisme i Comunicació, així com del Departament de Salut de La Ribera.



“Una vegada aprovat el document, l’equip podrà atendre d’una manera molt més coordinada els possibles episodis d’inundacions, incendis, terratrèmols, catàstrofes o accidents greus, com poden ser els que es produeixen després de bolcar vehicles que transporten mercaderies perilloses, per posar un exemple”, subratlla el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, qui recorda que gràcies a aquesta iniciativa “estaran molt més localitzats tots els recursos materials i humans de l’Ajuntament disponibles per a la seua utilització en cas d’emergència i serà molt més senzill l’establiment de procediments específics per a cada tipus d’esdeveniment”.



Almussafes ja comptava amb plans d’emergència per a les seues dues àrees industrials, els polígons Joan Carles I i Nord i ara, després de l’aprovació d’aquest pla, tots dos quedaran integrats en ell. “És indubtable la importància de la localitat quant a activitat industrial en la Comunitat Valenciana, però també que per la nostra localització geogràfica i proximitat al barranc del Tramusser o l’Albufera podem ser vulnerables enfront de determinats imprevistos, i això és precisament el que volem evitar”, afig l’edil.