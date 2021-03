Almussafes presenta l’exposició “Les Nostres Compositores”

La Societat Musical Lira Almussafense presenta aquest mes de març l’exposició que homenatja les compositores valencianes

La inauguració tindrà lloc el dimecres 17 de març a les 17h a la pròpia Societat Musical d’Almussafes i l’exposició estarà oberta a el públic entre dijous 18 i el dilluns 22 de març en horari de 10h a 14h i de 16h a 18h a la sala d’actes de la Societat Musical, al carrer Ausiàs March 37 d’Almussafes, i complirà amb les mesures d’higiene adequades per garantir la seguretat dels visitants, a través del control d’aforament, el registre de visitants i la desinfecció necessàries.

El paper femení en la història de la música valenciana sol passar inadvertit. Per això, amb l’exposició “Les Nostres Compositores. Les oblidades creadores musicals valencianes” propietat de Presidència de la Generalitat Valenciana i gestionada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), es pretén reconéixer i difondre la labor de les grans dones oblidades. Es tracta d’una mostra amb il·lustracions realitzades per Carla Fuentes, que es complementa amb la publicació del llibre “Les nostres compositores. Les oblidades creadores musicals valencianes”, obra de Raquel Lacruz (Catedràtica de violoncel del Conservatori Superior de Música de València) per a visibilitzar a unes dones fins ara quasi desconegudes que van deixar petjada en la història de la música valenciana.

L’exposició recopila la trajectòria de creadores com l’esclava Hind; les germanes Francisca, Ambrosia i María Luisa Pitarch, que componia en el convent en el segle XIX; María Carbonell García, la subpriora que componia música profana; o Lola Vitòria Tarruella, la compositora amb dots esotèrics que va ser empresonada durant la Guerra Civil per les milícies republicanes. Així mateix, aquestes dones comparteixen espai amb altres com Lolita Soriano, creadora del primer himne del València C.F., desconeguda per la gran majoria dels socis del club; Ethelvina Ofelia Raga Selma, pianista de cinema mut; la gran compositora Matilde Salvador Segarra, María Luisa Campos Cutayar, que va compondre una sonata per a la VI Flota Americana; o Carmen Verdú Esparza, compositora de les persones sordes, entre moltes altres més, al costat de joves promeses del segle XXI.

Presidència GVA, a través de la FSMCV, posa al servei de les Societats Musicals aquesta mostra expositiva itinerant amb la finalitat de difondre per tot el territori la història femenina de la música que fins ara ha passat quasi desapercebuda.