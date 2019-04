Almussafes programa sessions d’animació lectora, cinema i teatre per a la seua Setmana del Llibre

La localitat celebrarà la trenta-tresena edició d’aquesta iniciativa del dilluns 8 al divendres 12 d’abril a la Biblioteca Pública i el Centre Cultural



Almussafes celebrarà del dilluns 8 al divendres 12 d’abril la seua XXXIII Setmana del Llibre, en la qual plantejarà diferents iniciatives per a fomentar els hàbits lectors entre la població. En la programació es recullen nombroses activitats, la majoria dirigida a les persones estudiants, encara que també s’han inclòs dues presentacions de llibres i, com ja és tradició, l’acte de lliurament dels Premis Marc Granell de Poesia, en el qual enguany actuarà el músic valencià Carles Dénia. L’objectiu d’aquesta commemoració és, segons la regidora de Cultura, Davinia Calatayud, “animar als almussafenys i almussafenyes a endinsar-se en aquest fascinant món amb el qual podem aprendre molt”.



La Setmana del Llibre d’Almussafes, que cada any aglutina una àmplia varietat d’activitats destinades a promoure els hàbits lectors de la població, aterra una vegada més en el municipi a través d’una completa programació en la qual la Regidoria de Cultura ha volgut involucrar de manera especial a tot l’alumnat dels quatre centres educatius situats en la localitat.



D’aquesta forma, la trenta-tresena edició d’aquesta commemoració es desenvoluparà del dilluns 8 al divendres 12 d’abril i portarà propostes que abasten àmbits com els de l’animació lectora, el cinema i el teatre “per a animar als almussafenys i les almussafenyes a endinsar-se en aquest fascinant món amb el qual podem aprendre molt”, assenyala la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Davinia Calatayud.



“Per al consistori és molt important apostar fort per una commemoració com aquesta perquè, encara que durant tot l’any es plantegen activitats d’aquest tipus, aquests dies l’alumnat assisteix al costat del personal docent, que pot ajudar la joventut a contextualitzar cada proposta i a despertar en la infància la seua afició a la literatura”, explica l’edil.



El dilluns 8 al matí, l’alumnat de quart de Primària gaudirà amb la sessió d’animació lectora del llibre ‘Didín vol ser periodista’, d’Edicions 96, i el de cinqué i sisé de la pel·lícula ‘El niño que pudo ser rey’. El dimarts, també al matí i dins de l’horari escolar, l’alumnat d’Infantil 3 i 4 anys acudirà al Centre Cultural per a assistir a la representació de l’obra ‘Pequeño Big Blue’, de la Companyia Panicmap. Per part seua, a la mateixa hora, Lliris Bou, autora de ‘Ramir el Boxejador’, d’Andana Editorial, participarà en una sessió d’animació lectora dirigida als escolars de segon de Primària.



Ja a la vesprada, a les 18 hores, l’alumnat del taller infantil de l’Escola Municipal de Teatre oferirà a la biblioteca un espectacle de microteatre. Silvana Ivanyk i Ismael i Adelaisha Grau interpretaran diferents personatges del llibre ‘Clouds in the sky’, mentre que Sergio Cánovas, Biel García, Albert Márquez, Ferran Márquez, Óscar Pastor i Ramón Sabater faran el propi amb l’obra ‘Un oest divertidament tmusical’.



En l’equador de la setmana, el dimecres 10 continuarà l’animació lectora amb una sessió en la qual l’alumnat d’Infantil 5 anys coneixerà la història de ‘Lalo el príncep rosa’, una obra publicada per Edicions 96, i el de segon, tercer i quart de Primària s’uniran a Dorothy i les seues aventures en ‘El Mago de Oz’, en un muntatge desenvolupat per Saga Produccions. No faltarà tampoc una visita guiada a la biblioteca en la qual Sènia Projectes Educatius plantejarà un misteri als i les escolars de primer de Primària.



Les activitats dirigides a escolars finalitzaran el dijous. Els joves de sisé de Primària podran comentar el llibre ‘Viatja amb Pi’ juntament amb Fede Llorca i Carmen Flordelis, autors d’aquest. Per la seua part, Yapadú Produccions portarà fins a l’escenari de la sala d’actes del Centre Cultural l’obra ‘Kailo’, en la qual s’utilitza el teatre, la dansa i l’audiovisual per a fer partícip al públic, en aquest cas d’Infantil 5 anys i primer de Primària, dels valors que pretén fomentar. Finalment, l’Ajuntament d’Almussafes ha volgut involucrar també a l’alumnat del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, per al qual la Regidoria de Cultura ha reservat la sessió de contacontes titulada ‘Yayerías’, que representarà Félix Albo a les 18 hores en aquest centre educatiu.



Presentació de llibres

No faltaran tampoc en l’agenda les presentacions de llibres. El dimecres 9 a les 19.30 hores, la sala de conferències del Centre Cultural acollirà la de la nova creació de l’almussafeny Salvador Quijal, ‘La insòlita epopeia d’en Joan’, que conta la història d’un adolescent que fuig de la seua realitat, descobrint que els coneixements que ha adquirit disten molt de les seues vivències, la qual cosa farà que es replantege actituds i emocions. La directora del CEIP Almassaf, Amparo Medina, serà l’encarregada de presentar l’acte, en el qual també intervindrà l’autor.



El clàssic ‘Tirant lo Blanc’ també tindrà el seu lloc aquesta pròxima Setmana del Llibre, atés que el dijous 12 d’abril, a les 19.30 hores, es presentarà una nova edició d’aquesta obra de Joanot Martorell adaptada per a la infància per Salvador Vendrell i Oreto Cruzà, encarregada d’il·lustrar-la. El projecte inclou una mostra amb el mateix nom que s’inaugurarà en la sala de exposicions aqueixa mateixa vesprada a les 20 hores.



Com ja és habitual des de fa més de vint anys, el lliurament de premis del Certamen de Poesia Marc Granell, que aquest 2019 aconsegueix la seua vint-i-tresena edició, servirà per a posar el punt i final a la Setmana del Llibre. Durant la cerimònia, que començarà a les 22.30 hores, s’anunciarà el nom dels guanyadors de cadascuna de les dues categories, valencià i castellà, i s’oferirà al públic assistent l’espectacle de Carles Dénia ‘Cant espiritual’, en el qual el músic adapta els versos del poeta valencià Ausiàs March al ritme de jazz, flamenc, cant valencià i música mediterrània, entre altres estils. La banda la integren, a més del mateix Carles Dénia, Karen Lugo (dansa), Aleix Tobias (percussió), Pau Figueres (guitarres i veu), Albert Sanz (piano, teclats i veu), Ismael Alcina (baix i veu), David Domínguez (percussió) i Andrés Belmonte (flautes i veu).