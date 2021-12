Almussafes promou el comerç local en la temporada nadalenca amb la campanya ‘Tot al teu poble’

Connect on Linked in

Fins el 15 de desembre, la clientela dels establiments del municipi participarà en el sorteig de 70 vals



Enguany es manté la inversió de 5.000 euros, però s’entregaran més premis per a beneficiar a un major nombre de persones

Fins al 15 de desembre, les persones que compren en establiments d’Almussafes adherits a la campanya municipal ‘Tot al teu poble’ rebran un tiquet per a participar en el sorteig d’un total de 70 vals de diferents imports. Amb aquesta proposta, l’Ajuntament invertirà 5.000 euros per a fomentar el consum de productes i serveis en botigues de la població. Com a novetat, enguany s’entregaran més vals per a beneficiar a més persones. Tal com comenta el regidor de Comerç, Àlex Fuentes, aquesta proposta “afig un al·licient extra al fet de comprar en les xicotetes empreses, a les quals cada vegada els costa més competir amb les ofertes llançades pels grans gegants de la distribució”.



Arranca la VI Campanya Municipal ‘Tot al teu poble’ de l’Ajuntament d’Almussafes, una iniciativa el principal objectiu de la qual és promocionar el xicotet comerç aprofitant l’arribada de les festes de Nadal, època en la qual augmenta considerablement el consum de les famílies.



Les persones que acudisquen a comprar a establiments adherits a la campanya fins al 15 de desembre rebran un tiquet que hauran d’emplenar amb les seues dades i després depositar-lo en les urnes disposades per a això en els negocis per a participar en el sorteig que l’administració local celebrarà el 17 de desembre a les 12 hores a la sala de conferències del Centre Cultural.



Enguany, el Consistori Municipal manté el pressupost de 5.000 euros per a aquest programa, però augmenta el nombre de premis. D’aquesta manera, s’entregaran 20 vals per valor de 100 euros, 20 per valor de 75 euros i altres 30 per valor de 50 euros, tots ells per a intercanviar per productes i serveis en les empreses inscrites en el projecte. “El que busquem és que es puguen beneficiar de la convocatòria un major nombre de persones. Sabem que es tracta d’un sorteig que genera molta expectació entre la ciutadania i volíem reconéixer d’una forma més equitativa el seu compromís amb els comerços de proximitat en un moment en el qual aquests necessiten el nostre suport d’una manera més intensa”, explica el regidor de Comerç, Àlex Fuentes.



A més d’encarregar-se del finançament de la iniciativa, l’Ajuntament proporciona als establiments els tiquets de participació i les bases per a donar a conéixer aquesta acció que, per a l’edil, “afig un al·licient extra al fet de comprar en les xicotetes empreses, a les quals cada vegada els costa més competir amb les ofertes llançades pels grans gegants de la distribució”.



Després de la realització del sorteig, la Regidoria de Comerç celebrarà un acte per a entregar els vals a les persones guardonades, després del que tindran del 26 de desembre i fins al 5 de gener per a consumir l’import de la gratificació. “Com sempre dic, al costat de casa podem trobar allò que busquem als millors preus i amb una qualitat i un servei insuperables. Aprofitem-ho”, conclou Fonts.