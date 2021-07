Almussafes promou l’activitat cultural amb importants subvencions a les entitats culturals, festives, cívic-socials i comercials

Les subvencions, atorgades en règim de concurrència competitiva, s’han repartit seguint els criteris consensuats amb les entitats



L’objectiu és col·laborar amb les despeses que ocasionen les activitats que realitzen aquests col·lectius, als quals pertanyen un gran nombre de persones

L’Ajuntament d’Almussafes acaba de fer públic el resultat de la concessió de subvencions ordinàries a associacions culturals, festives, cívic-socials i de comerç. En aquesta nova convocatòria del programa, el Consistori repartirà un total de 52.178,09 euros entre 23 entitats per a col·laborar en les despeses derivades de l’organització de les seues respectives activitats.



“Un dels nostres grans tresors com a localitat és sens dubte l’ampli i nodrit teixit associatiu, compost per desenes d’agrupacions que es reuneixen entorn dels més diversos interessos. Eixe patrimoni immaterial tan preuat per a Almussafes i la seua ciutadania cal preservar-lo per totes les vies possibles, entre les quals es troba aquesta convocatòria, molt necessària per a fer possible les activitats que es duen a terme i que són l’espai en el qual la gent es relaciona”, explica el regidor de Cultura i Comerç, Àlex Fuentes.



En l’apartat d’entitats Culturals es repartiran 20.000 euros entre 10 entitats, en el dedicat a les Festives 14.238,09 euros entre 4, en el qual s’aglutinen les associacions Cívic-socials 15.073,33 euros a 7 agrupacions i, finalment, l’Associació d’Empresaris i Comerciants (AECAL) rebrà 2.866,67 euros dins de la secció dedicada al comerç. Després de l’anunci de la concessió, s’obri ara el període d’al·legacions, després del qual es donarà per definitiu l’acord proposat per la Comissió Avaluadora, encarregada de puntuar la documentació presentada.



“És també una manera de reconéixer l’encomiable labor que desenvolupa la població en favor de la participació, la cultura i la promoció del comerç, perquè amb el seu treball diari constant fan una magnífica labor de cohesió, estimulant i fomentant el moviment associatiu com a dinamitzador de la vida social”, afig l’edil.



Bases

Es consideren subvencionables les activitats culturals, els programes d’informació i assessorament, les iniciatives que promouen la recuperació de tradicions, les que promocionen la participació ciutadana i també aquelles que busquen la col·laboració entre entitats. Per a optar a elles, havia de presentar-se la corresponent sol·licitud d’acord amb el model normalitzat i la descripció del projecte d’activitats, incloent les despeses de cadascuna d’elles, la relació detallada d’ingressos, el nombre de participants i la pòlissa d’assegurança, entre una altra informació.