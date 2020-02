Almussafes prossegueix amb la neteja i el manteniment dels seus espais públics

Connect on Linked in

Per al regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic, “són tasques que mai deixen de realitzar-se i que són imprescindibles per al dia a dia en la població”



Les brigades de neteja i manteniment de l’Ajuntament d’Almussafes, a les quals s’ha incorporat esta mateixa setmana l’equip d’operaris del Pla d’Ocupació Local (POL), continuen amb les seues accions per a garantir la seguretat, la salubritat i l’estètica dels espais públics del municipi. Durant l’última setmana, les tasques s’han centrat en la reparació de senyalització vertical i de paviment en el nucli urbà i els polígons industrials, el repintat de senyalització horitzontal, la substitució de mobiliari urbà i l’anivellat d’alguns aparcaments.



Així mateix, s’ha procedit a la neteja i desinfecció d’algunes zones verdes. En una d’elles, al parc del Sagrari, els operaris del consistori han dut a terme labors de poda. Finalment, com és habitual, i amb l’objectiu de mantindre en bon estat les calçades, s’han arreglat tapes de clavegueram i punts on el ferm dificultava la circulació. “Són tasques que mai deixen de realitzar-se i que són imprescindibles per al dia a dia en la població”, comenta l’edil d’Obres i Serveis, Jaime Wic.