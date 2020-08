Almussafes publica les bases del seu V Concurs de Cartells sobre el ‘9 d’Octubre’

Els treballs, que hauran de ser inèdits, podran presentar-se del 2 al 16 de setembre en la consergeria del Museu Casa Ayora



L’Ajuntament entregarà un premi de 100 euros al millor treball de la categoria adulta i un altre de 50 euros al qual més destaque en la infantil



L’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ col·labora en l’organització del certamen, que inclou la posada en marxa d’una exposició amb totes les obres

El tauler d’anuncis del portal web municipal de l’Ajuntament d’Almussafes ja recull les bases que regiran el V Concurs de Cartells sobre el ‘9 d’Octubre’, que torna a plantejar-se amb la finalitat de fomentar la creativitat i de trobar la imatge amb la qual s’anunciaran els actes que se celebraran per a commemorar el Dia de la Comunitat Valenciana. El jurat concedirà un premi de 100 euros per a la millor obra de la categoria adulta i 50 euros per a la qual s’impose en la categoria infantil. Tots dos guardons hauran de consumir-se en establiments situats en la localitat, amb el que “reafirmem el nostre suport al comerç de proximitat, tan necessari en aquests temps”, afirma Alex Fuentes, regidor de Cultura i Comerç. Novament, l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ col·labora en l’organització del concurs.



Un any més, Almussafes es prepara per a celebrar la festa del ‘9 d’Octubre’, una commemoració que aquest 2020 inclourà de nou entre les seues iniciatives el concurs de cartells que va començar a convocar-se fa ara cinc edicions i amb el qual l’Ajuntament de la localitat busca fomentar la creativitat de la ciutadania i trobar la imatge per a anunciar els actes promoguts amb motiu de la celebració d’aquesta històrica efemèride per al poble valencià. Les bases del certamen poden consultar-se ja en el portal web municipal (www.almussafes.net). “En cada taller que es desenvolupa, en cada exposició que se celebra i en cada concurs que es planteja per part de l’executiu municipal la resposta sempre és molt positiva. La població es bolca amb obres d’una gran qualitat que mereixen veure la llum perquè la resta de la gent les descobrim i les gaudim”, explica el regidor de Cultura, Alex Fuentes.



Podrà participar en la iniciativa qualsevol persona, cadascuna amb un màxim de tres dissenys, sent dos el nombre de categories establides: una infantil, per a artistes de fins a 16 anys, i una altra d’adults, en la qual s’inclouran els treballs elaborats per persones amb almenys 17. El jurat, del qual formaran part personal del consistori i de l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, concedirà un premi de 100 euros per a l’autor o l’autora del millor treball de la categoria adulta i un altre de 50 euros per a la creació que més destaque en la categoria infantil, en tots dos casos per a canviar per productes o serveis oferits pel comerç de proximitat d’Almussafes. “Amb això reafirmem el nostre suport al comerç de proximitat, tan necessari en aquests temps”, afirma l’edil, també responsable de l’àrea de Comerç. Així mateix, l’obra guanyadora de l’apartat d’adults serà la seleccionada per a il·lustrar el programa d’actes, que es donarà a conéixer en unes setmanes, mentre que a la qual resulte seleccionada en la secció infantil se li donarà difusió a través de les xarxes socials i la pàgina web de l’Ajuntament. Els guardons s’entregaran durant el Sopar Estellés del pròxim 8 d’octubre.



Característiques de les obres

Les obres podran presentar-se del 2 al 16 de setembre en la consergeria del Museu Casa Ayora, en el seu horari d’atenció (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dilluns, dimecres i divendres de 17 a 20 hores). Hauran d’entregar-se sense signar en un sobre tancat. En el seu interior constaran, en un altre sobre tancat, les dades personals de l’autor o l’autora, incloent el nom complet, el DNI, el telèfon, l’adreça i l’edat. A més, en l’exterior del sobre gran haurà de constar el text ‘V Concurs de Cartells 9 d’Octubre’ i la categoria en la qual es participe. Els treballs, que han de ser originals i inèdits i elaborats en grandària A3, poden executar-se mitjançant qualsevol tècnica o procediment, sempre que posteriorment es puguen reproduir per mitjans tècnics normals. Així mateix, en els originals no haurà d’aparéixer cap mena de llegenda, perquè serà inclosa en el cartell guanyador amb posterioritat per la direcció del concurs.



Totes les obres presentades formaran part d’una exposició pública que estarà inclosa en el programa d’actes organitzats pel consistori per a commemorar el ‘9 d’Octubre’ i que serà una de les primeres que s’ubiquen en el nou Museu Casa Ayora. “Estem ja immersos en els preparatius d’aquesta festa, una de les més importants de l’any a Almussafes quant a participació del teixit associatiu. Enguany, evidentment, haurem d’adaptar-nos a la crisi sanitària, per la qual cosa totes les propostes que es plantegen compliran estrictament amb la normativa establida per a evitar els contagis”, avança Fuentes, qui anima a la ciutadania “a presentar les seues propostes al concurs, que a poc a poc s’està convertint en una cita obligada per als amants de la creació artística”.