Almussafes recapta 1.420 euros per a un projecte d’UNICEF a Níger

L’espectacle solidari ‘Érase una voz… la historia’ ha reunit aquest divendres 15 de novembre a part de l’alumnat dels CEIP Almassaf i Pontet i de l’IES



Cada jove ha aportat dos euros de donatiu per a col·laborar en el desenvolupament d’un programa denominat ‘Gotes per a Níger’



La iniciativa forma part dels actes organitzats per l’Ajuntament per a commemorar el Dia Internacional dels Xiquets i Xiquetes



El Consell de la Infància i l’Adolescència ha promogut esta iniciativa



L’Ajuntament d’Almussafes, en col·laboració amb els xiquets i xiquetes del Consell de la Infància i l’Adolescència, han oferit a l’alumnat de Primària i Secundària de la població la representació de l’espectacle musical ‘Érase una voz… la historia’, amb el qual s’han recaptat un total de 1.420 euros que es destinaran a finançar part del projecte ‘Gotes per a Níger’ d’UNICEF. La iniciativa, que s’ha dut a terme en dues sessions hui, divendres 15 de novembre, ha reunit 720 estudiants, els qui han realitzat un donatiu de dos euros per persona per a col·laborar en la causa. Els representants municipals han entregat el xec amb la quantitat recaptada al començament del matí a Ana Peris, membre de la Junta de Govern d’UNICEF de la Comunitat Valenciana.



El Centre Cultural d’Almussafes ha acollit aquest matí la representació de l’espectacle musical “Érase una voz… la historia”, emmarcada en l’agenda d’actes organitzats pel Consell de la Infància i l’Adolescència per a commemorar el Dia Internacional dels Xiquets i Xiquetes, jornada que se celebrarà a nivell mundial el pròxim dimecres 20 de novembre. Amb la programació de la iniciativa, s’avança en la consecució d’un dels objectius recollits en el Pla d’Infància i Adolescència d’Almussafes 2018-2020, el que estableix la necessitat de conscienciar a la ciutadania sobre la importància de col·laborar amb projectes solidaris dirigits a la infància situada en països desprotegits.



«És important donar suport a les propostes del Consell i més encara quan es tracta d’iniciatives solidàries com la que ens ocupa hui, amb la qual es va a millorar la qualitat de vida dels xiquets i les xiquetes de Níger, cobrint una necessitat tan bàsica com és disposar d’aigua potable», ha afirmat el primer edil, qui ha acudit acompanyat per la primera tinenta d’alcalde de la localitat, Davinia Calatayud.



Els xiquets i xiquetes integrants del Consell de la Infància i l’Adolescència del municipi han sigut els encarregats de seleccionar l’obra, en la qual es fa un repàs als principals estils artístics que han marcat les diferents èpoques del desenvolupament de la humanitat. Al llarg de 60 minuts, la companyia saragossana ‘B Vocal’ delecta al públic amb cançons de gèneres tan variats com el rock, el jazz, el pop, el rap o el gòspel, posant veu a personatges tan dispars com l’home de les cavernes, els joglars, els monjos o els divos.



Per a permetre l’assistència d’un major nombre d’espectadors i espectadores, durant el matí s’han realitzat dues passades de l’espectacle. En el primer, que ha començat a les 10 hores, ha participat l’alumnat de Primària dels CEIP Almassaf i Pontet. Minuts abans d’obrir-se el teló, l’alcalde, Toni González, les direccions dels tres centres educatius i els xiquets i xiquetes del Consell han pujat a l’escenari per a entregar-li a Ana Peris, membre de la Junta de Govern d’UNICEF en la Comuntiat Valenciana, un xec amb la recaptació obtinguda gràcies als dos euros de donatiu aportats per cadascuna de les persones espectadores, que ha ascendit a 1.420 euros. Aquests diners es destinaran al projecte ‘Gotes per a Níger’, creat perquè els xiquets i xiquetes d’aquest país africà puguen disposar d’aigua potable a les escoles, un bé amb el qual no compten a les seues cases.



Per part seua, l’alumnat de secundària de l’IES ha gaudit de l’obra en la segona passada, que s’ha iniciat a les 12.30 hores amb una explicació a càrrec del Consell de la Infància i l’Adolescència sobre la importància de la convocatòria i de la implicació de tots i totes en la millora de les condicions de vida dels col·lectius més desfavorits, tant en el nostre entorn com en qualsevol part del món. Sumant totes dues passades s’han comptabilitzat un total de 720 espectadors i espectadores.



Dia Internacional dels Xiquets i Xiquetes

Aprofitant el Dia Internacional dels Xiquets i Xiquetes, el pròxim dimecres 20 de novembre se celebrarà el segon ple d’aquest organisme, en el qual està prevista la presència de tots els seus integrants (representants del professorat, les famílies, les direccions dels centres escolars, els partits polítics, l’alcalde i la regidora d’Infància).