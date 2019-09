Almussafes registra 1.231 inscripcions per als seus cursos esportius en menys de tres hores

La ciutadania opta per la matriculació presencial o a través de la plataforma online ServiWeb



Aquesta temporada l’administració local proposa més de trenta activitats diferents



Hui, dimecres 18 de setembre, l’Ajuntament d’Almussafes ha iniciat les matrícules per a participar en els cursos esportius proposats pel consistori municipal per a la temporada 2019-2020. En les primeres dos hores i mitja s’han registrat 1.231 inscripcions, sumant les 889 comptabilitzades presencialment i les 342 via Internet. Per a facilitar les gestions i evitar aglomeracions en el Pavelló Poliesportiu, 13 professionals públics s’han encarregat d’atendre la ciutadania durant el matí.



L’Ajuntament d’Almussafes ha començat hui, dimecres 18 de setembre a les 9 hores, el període per a inscriure’s en les activitats organitzades per la Regidoria d’Esports per a la nova temporada 2019-2020. Un total de 13 professionals del consistori han integrat l’equip que s’ha encarregat d’atendre el públic durant les primeres hores del matí per a evitar cues en el Pavelló Poliesportiu Municipal, lloc en el qual s’han dut a terme les matrícules durant aquesta jornada. “Això ha permés agilitar els tràmits i evitar aglomeracions de gent en la recepció de la infraestructura”, comenta el regidor d’Esports, Pau Bosch.



En les primeres dos hores i mitja s’han registrat 1.231 inscripcions, de les quals 889 s’han realitzat presencialment i 342 a través de la plataforma ServiWeb, a la qual pot accedir-se des de www.almussafes.es. “Cada vegada són més els ciutadans i ciutadanes que opten per la modalitat online, la qual cosa els permet dur a terme aquesta gestió des de qualsevol part i sense necessitat de desplaçar-se físicament fins al pavelló”, afirma l’edil. Aquestes inscripcions, recorden des del Departament Municipal d’Esports, no corresponen necessàriament a persones usuàries diferents, atés que amb la dinàmica denominada ‘Com tu vulgues’ és possible planificar el programa adaptant els horaris i sessions a les necessitats particulars de cada sol·licitant.



“Cal destacar que hem establit uns preus molt assequibles i nombrosos descomptes perquè la capacitat adquisitiva de les famílies no supose un obstacle a l’hora d’apuntar-se a alguna de les disciplines que es proposen, una cosa que ens sembla fonamental per a fomentar l’exercici físic entre la ciutadania”, assegura el regidor, qui recorda que “el pròxim dimecres 25 es permetrà la inscripció a les persones no empadronades, sempre que queden places disponibles”.



Oferta d’activitats

En el Pavelló Poliesportiu Municipal s’impartiran 23 activitats diferents. En aquest espai pot optar-se per disciplines com la gimnàstica de manteniment, el gym-pilates, l’aeròbic, el fitness, els balls de saló, la dansa moderna, l’aero-llatí, el TRX, la zumba, el Boollywood, la tonificació, el cardio-gym, la musculació i ‘Tot ritme’. També hi ha activitat física adaptada, way tan kong i relaxació, així com els serveis d’entrenament virtual i de musculació amb assistència de tècnic especialista.



Per part seua, la piscina coberta acollirà classes de natació per a totes les edats i nivells. A més de les activitats de natació a l’ús, també hi ha sessions per a embarassades, i exercicis terapèutics i de manteniment. Finalment, les persones que treballen a torns poden optar per la modalitat ‘Empreses’, en la qual els horaris s’adapten a la jornada laboral de les persones participants.