Almussafes reivindica els valors de l’esforç i la superació en la Gala Jove de l’Esport

L’onzena edició de la iniciativa se celebra aquest divendres 21 de juny a les 18.30 hores en el Centre Cultural



L’Ajuntament homenatjarà durant l’acte a un total de cent esportistes



Aquest divendres 21 de juny a les 18.30 hores es durà a terme en el Centre Cultural d’Almussafes un dels actes centrals del XII Mes de l’Esport de la població, la ja tradicional Gala de l’Esport Jove, en la qual s’homenatjarà un total de 100 esportistes de diferents disciplines. D’un en un aniran pujant a l’escenari de la citada infraestructura, on els esperarà el regidor d’Esports, Pau Bosch, per a rebre el reconeixement públic pels seus èxits de la present temporada. L’accés a la iniciativa, que inclourà diferents exhibicions, és gratuït però és necessari recollir prèviament les entrades en el Pavelló Poliesportiu Municipal.



L’Ajuntament d’Almussafes tornarà a homenatjar el pròxim divendres 21 de juny a les noves generacions d’esportistes locals en la Gala Jove de l’Esport que se celebrarà a la sala d’actes del Centre Cultural del municipi. Per onzé any consecutiu i novament inclosa en la programació del Mes de l’Esport, la cerimònia començarà a les 18.30 hores i en ella es donaran cita un total de huit clubs, que els seus integrants rebran el reconeixement públic per la seua exitosa temporada en les seues respectives disciplines esportives.





Durant l’acte, en el qual està prevista l’assistència de l’edil d’Esports, Pau Bosch, està previst que pugen a l’escenari per a rebre el seu merescut reconeixement un centenar d’esportistes menors de 16 anys, amb independència de la seua militància en clubs locals o forans. A més, aquesta edició s’entregarà el premi Esportista Individual a l’atleta Sonia Charco Martín. “En tots els casos, la constància i l’esperit de superació han sigut els valors que han permés a aquests joves aconseguir els seus objectius i això és precisament el que volem transmetre a la ciutadania amb aquesta iniciativa”, assenyala Bosch.



El Club Yoko-Kan, el Club de Tennis Racef, el Club Tennis Almussafes, el Club Al Tran Tran, el Club de Futbol Almussafes i el Club de Bàsquet Almussafes estaran presents en una celebració que comptarà amb diverses exhibicions a càrrec del Club de Gimnàstica Rítmica (CEGA), entitat que també participarà en aquesta gala que finalitzarà amb un refrigeri per als joves. Les entrades, que són gratuïtes, han de recollir-se prèviament en el Pavelló Poliesportiu Municipal.