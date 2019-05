Almussafes renova i amplia el programa de mediació per a les persones sordes

A més de millorar l’assessorament, la formació i la interpretació del col·lectiu, l’Ajuntament afig el servei d’accessibilitat a l’administració local



En total, aquest pla d’inclusió suposarà en 2019 una inversió pública de 15.095 euros, quantitat que es finançarà amb càrrec a fons municipals



El passat dilluns 20 de maig, l’Ajuntament d’Almussafes va adjudicar en tres lots el conjunt de serveis inclosos en el programa de Mediació, Assessorament, Formació, Interpretació i Accessibilitat per a les persones sordes de la localitat per a aquest 2019, valorat en 15.095,23 euros. El consistori oferirà a aquest col·lectiu atenció per a facilitar la seua inclusió a nivell social i laboral, així com cursos de lectura i escriptura per a permetre la seua comunicació amb les persones normooients de manera eficient. Com a novetat, s’ha incorporat un servei de vídeo interpretació en llengua de signes perquè les persones sordes puguen comunicar-se amb les diferents àrees de l’administració local.



El departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes acaba d’ampliar per a enguany el Servei de Mediació, Assessorament, Formació, Interpretació i Accessibilitat per a les persones sordes del municipi. El programa, que es va posar en marxa en 2016 amb l’objectiu de facilitar la integració i inclusió d’aquest col·lectiu en la vida de la població, compleix tres anys de trajectòria amb un resultat satisfactori per al govern municipal. “Hem aconseguit que les persones sordes participen en un major nombre d’activitats, donant-los visibilitat davant la societat almussafenya. A més, hem facilitat les seues gestions diàries, la qual cosa sens dubte ha redundat en una millor integració, per la qual cosa era necessari continuar apostant per aquest programa”, assenyala el regidor de Benestar Social en funcions, Faustino Manzano.



La principal novetat d’aquesta renovació, que s’ha adjudicat en tres lots diferents, és la incorporació d’un servei d’accessibilitat a l’administració local. Es tracta d’un servei de vídeo interpretació en llengua de signes perquè la persona sorda puga comunicar-se amb els diferents departaments de l’administració local, de dilluns a divendres en horari d’oficina (de 9 a 18 hores). Concretament, s’ha contractat un pack de 1.500 minuts anuals amb els dispositius tècnics necessaris per a poder dur-ho a terme. S’ofereixen videotelefonades, que es realitzaran a través dels terminals situats en l’im@c (edifici de l’Ajuntament), la reguarda de la Policia Local, el Pavelló Poliesportiu Municipal i el Centre Cultural. Aquest nou servei s’ha pressupostat en 1.519,03 euros.



Servei de mediació i assessorament

En aquests nous contractes, adjudicats el passat dilluns 20 de maig, s’ha renovat la prestació del servei de mediació i assessorament, en el qual s’han inclòs 176 hores anuals per a atendre les persones sordes del municipi amb la finalitat prioritària d’aconseguir una inclusió a nivell laboral. Estela Fernández Romero, llicenciada en dret i mediadora titolada en llengua de signes, realitzarà accions d’intermediació i coordinació amb els recursos de la zona que siguen necessaris. Això inclou l’assessorament general per a afavorir l’autonomia i participació social i, per primera vegada, també un servei d’assessorament específic a nivell jurídic. Per a accedir a aquesta prestació, cal posar-se en contacte amb el telèfon 646 04 96 55 i sol·licitar cita prèvia. Per a aquest primer lot s’han consignat 5.445 euros, IVA inclòs.



Servei de Formació i Interpretació

Finalment, el consistori ha optat per renovar també el Servei de Formació i Interpretació. Aquest apartat consisteix en l’establiment d’un servei d’atenció, acompanyament i interpretació amb una persona intèrpret en llengua de signes, qui ajudarà a la persona sorda als diferents punts del municipi en els quals siga necessària una comunicació simultània. Per a això, es dedicaran 272 hores d’interpretació anuals. Paral·lelament, es destinaran 80 hores d’interpretació per a activitats organitzades per part de l’Ajuntament durant tot l’any.



En cas de no esgotar totes aquestes hores, el contracte contempla la possibilitat d’organitzar activitats dirigides a la millora de la comunicació oral i escrita de les persones sordes, com poden ser tallers d’expressió escrita o classes de reforç escolar en llengües, sempre sota la coordinació de l’Ajuntament d’Almussafes. Des del Departament de Benestar Social han confirmat que dins d’aquest còmput total d’hores es desenvoluparà un curs de lectura i escriptura dirigit a les persones sordes, amb la finalitat de millorar el seu nivell d’expressió escrita i facilitar la comunicació a través de l’escriptura amb les persones normooients de manera eficient.



Aquest servei ha augmentat exponencialment. De les 80 hores anuals totals, totes elles per a utilitzar-se en actes organitzats per l’administració local, s’ha passat a 352 hores. A partir d’ara, no obstant això, les persones sordes poden sol·licitar el servei directament per a fer gestions del seu dia a dia en la població, mentre que fins ara la mesura se circumscrivia únicament a iniciatives impulsades pel consistori. Beatriz de la Guardia Casaban, intèrpret oficial en llengua de signes de l’empresa 4 Fulles, S.L., serà l’encarregada de prestar aquest servei, disponible de dilluns a divendres al matí i a la vesprada i amb un cost de 8.131,20 euros, IVA inclòs.



En total, l’Ajuntament invertirà enguany en aquest programa 15.095,23 euros, 4.835,23 euros més que quan es va posar en marxa, l’any 2016.