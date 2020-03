Almussafes renova la seua aposta compromesa amb la pilota valenciana

El consistori signa sengles convenis amb la Fundació i la Federació que promouen aquest esport per a col·laborar en la seua promoció



Fruit d’aquests acords, que inclouen dues subvencions que sumen 7.500 euros, la localitat acollirà importants partides

La sala de plenaris de l’Ajuntament d’Almussafes ha acollit hui, dijous 5 de març a les 13.15 hores, l’acte en el qual el consistori municipal ha renovat els convenis de col·laboració subscrits amb la Federació i la Fundació de Pilota Valenciana l’any passat. Gràcies a ells, el Frontó Municipal José Ventura Salvador acollirà diferents finals, algunes televisades, i la localitat patrocinarà dos equips en dues destacades competicions. En total, l’administració almussafenya invertirà en aquest projecte 7.500 euros, 500 més que en 2019. “Els bons resultats obtinguts fins ara ens fan repetir l’experiència, conscients que la pilota valenciana necessita el suport institucional per a continuar arribant a més llocs”, explica l’alcalde, Toni González.



La promoció de l’activitat esportiva, sobretot d’aquelles disciplines que compten amb una especial tradició a la regió, és un dels principals objectius de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, un desafiament que des d’aquest departament municipal s’està afrontant a través de diferents iniciatives, entre les quals es troben la signatura de convenis de col·laboració com els que s’han subscrit hui dijous 5 de març a la sala de plenaris de l’Ajuntament de la població i que tenen com a protagonista a la pilota valenciana. El consistori mantindrà durant els pròxims mesos el seu suport a aquest esport gràcies a la renovació dels acords subscrits en 2019 amb la Fundació i la Federació de Pilota Valenciana.



En virtut d’aquests convenis, es destinaran un total de 7.500 euros, 500 més que en el passat exercici pressupostari, per a donar suport a la celebració de diferents competicions de l’esport autòcton per excel·lència de la regió. “Els bons resultats obtinguts fins ara ens fan repetir l’experiència, conscients que la pilota valenciana necessita el suport institucional per a seguir arribant a més llocs i continuar sumant aficionats i aficionades “, ressalta l’alcalde, Toni González, qui recorda que recentment s’han realitzat intervencions de millora en el Frontó Municipal José Ventura Salvador per a poder estar a l’altura de les persones usuàries i de les quals s’acosten fins al recinte per a gaudir de les nombroses partides que de desenvolupen en aquest espai al llarg de l’any”.



Mitjançant el primer conveni, signat amb la Federació de Pilota Valenciana, l’Ajuntament es compromet a acollir en la citada infraestructura les Finals del Campionat Individual Autonòmic, que seran televisades a través de la televisió pública À Punt, i a col·laborar en l’organització del Campionat Autonòmic 4 i ½. La rúbrica en el document, en el qual s’acorda una inversió per part de l’executiu municipal de 2.000 euros, l’han posada l’alcalde, Toni González, i el president de la Federació, José Daniel Sanjuán.



Quant al segon, que recull ajudes per valor de 5.500 euros per a la Fundació de Pilota Valenciana, s’estableix que Almussafes participarà amb un equip propi en la XXVIII Lliga Bankia d’Escala i Corda i en la XIII Copa President Diputació de València d’aquesta mateixa modalitat. Finalment, el pacte inclou la celebració a Almussafes de la Final del Trofeu de Frontó Diputació de València, amb petició per part de la Fundació de la presència de la televisió autonòmica valenciana en l’esdeveniment. El president de l’entitat, José María Soriano, ha sigut l’encarregat de representar a l’organisme en l’acte, després del qual el primer edil ha manifestat la seua intenció de seguir impulsat aquest esport “tan nostre i que cada vegada compta amb més seguidors i seguidores”. “Forma part de la nostra història i la seua pràctica no sols suposa mantindre viva l’herència dels nostres avantpassats, sinó que és una oportunitat per a descobrir noves maneres de portar una vida sana”, afirma.