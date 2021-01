Almussafes renova la seua aposta pel transport sanitari en taxi i dota al servei amb un pressupost de 33.000 euros

En 2020 el consistori va invertir 17.159 euros en aquest programa, gràcies al qual es van registrar 463 serveis, 75 menys que en 2019 a causa de la suspensió durant el confinament



La iniciativa, disponible per a tota la ciutadania empadronada i al corrent de les obligacions tributàries, ha de sol·licitar-se en el Departament de Benestar Social



L’Ajuntament d’Almussafes destina aquest any 2021 al servei de transport sanitari en taxi un pressupost de 33.000 euros, 2.000 euros més que en 2020. El programa, amb el qual el consistori busca “garantir l’accés dels almussafenys i les almussafenyes a la sanitat” en les franges horàries en les quals no està disponible el servei d’autobús a l’Hospital de la Ribera i al Centre d’Especialitats de Sueca, va tancar l’any passat amb 463 serveis realitzats, xifra que es tradueix en una inversió municipal total de 17.159 euros. Les persones interessades a fer ús del servei, pel qual tan sols s’abonen 2 euros, han de sol·licitar-ho en el Departament de Benestar Social.



La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes disposa d’un pressupost de 33.000 euros per a desenvolupar durant aquest any 2021 el servei de taxi als centres sanitaris de referència. “Les manques existents en el servei d’autobús ens obliguen a adoptar mesures alternatives per a assegurar que la població acudeix puntualment a les seues cites mèdiques tant en l’Hospital de la Ribera d’Alzira com en el Centre d’Especialitats de Sueca. Som conscients que la línia d’autobús que realitza aquest servei ha de millorar les seues freqüències, i continuem treballant amb l’administració autonòmica perquè així siga, però mentrestant aquesta solució ens permet cobrir eixos buits i garantir l’accés dels almussafents i les almussafenyes a la sanitat”, assegura el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.



Aquest programa assistencial, que es va reprendre al 2017, va registrar durant l’any passat un total de 463 serveis, la qual cosa va suposar una inversió per a les arques públiques del municipi de 17.159 euros. Cal recordar que, tal com es recull en les bases, cada trajecte està valorat en 40 euros, mentre que les persones usuàries abonen al taxista només dos euros. “Es tracta d’un preu simbòlic, ja que és l’Ajuntament el que es fa càrrec de gran part del cost perquè volem que els diners no suposen una barrera per a fer ús d’un servei que, en molts casos, és literalment de primera necessitat per a la ciutadania”, comenta l’edil, qui recorda, això sí, que aquesta subvenció ha d’incloure’s en la següent declaració de la renda.



A causa del primer estat d’alarma, període en el qual el servei va quedar interromput temporalment, l’any passat es van comptabilitzar 75 trasllats menys que en 2019, passant-se de 538 a 463. “No obstant això, considerem que la xifra és prou alta per a valorar molt positivament el seu funcionament. Per aquest motiu, en el present exercici pressupostari destinem 33.000 euros a aquesta qüestió, 2.000 més que en el qual acabem de completar”, ressalta el regidor.



Servei de taxi

El servei de taxi impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes es planteja com una ajuda econòmica per al pagament d’aquest mitjà de transport quan s’utilitza per a assistir a les visites mèdiques dels centres sanitaris de referència quan aquestes queden fora de l’horari de cobertura de la línia d’autobús existent. Per tant, no cobreix el servei de 9.45 a 11 hores.



Poden sol·licitar-lo les persones empadronades a Almussafes que estiguen al corrent de les obligacions tributàries amb el consistori i no disposen de vehicle propi ni familiars disponibles per als citats desplaçaments, que podran realitzar-se amb un màxim d’un acompanyant.



Per a això, cal dirigir-se al Departament de Benestar Social (96 178 39 91) amb el justificant de cita prèvia del centre sanitari, sempre que siga possible almenys cinc dies abans de la cita mèdica. Una vegada es dispose de l’autorització per al viatge, que cal entregar abans de pujar al vehicle, és necessari avisar al taxi 24 hores abans perquè el professional que presta el servei puga planificar-se amb temps el treball.