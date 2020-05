Almussafes renova l’enllumenat públic dels seus dos polígons industrials

Connect on Linked in

S’estan substituint un total de 409 lluminàries, que han requerit una inversió de 212.192 euros, aportats al 50% entre l’Ajuntament i la Unió Europea



La iniciativa permetrà una reducció del consum del 64,12% i una disminució d’emissions de 96 tm de CO₂ a l’any

Aquests dies l’Ajuntament d’Almussafes està finalitzant la substitució de 409 lluminàries de vapor de sodi per altres de tecnologia LED en els dos polígons industrials de la localitat, amb el que es posa el punt final al procés de renovació de l’enllumenat públic de tot el terme municipal. Només amb aquesta última fase de la intervenció, que ha suposat una inversió de 212.192 euros (finançada a mitges entre el consistori i la UE), s’aconseguirà una reducció del consum del 64,12% i una disminució de les emissions de 96 tm de CO₂ a l’any. La regidora de Medi Ambient i Urbanisme, Davinia Calatayud, destaca que amb aquesta iniciativa es pretén continuar cuidant l’entorn i abaratir el cost de la factura elèctrica.



La lluita de l’Ajuntament d’Almussafes per aconseguir una població més sostenible i respectuosa amb el medi ambient continua materialitzant-se amb la posada en marxa de noves iniciatives. Tal com es va fer prèviament en el nucli urbà, el consistori està finalitzant la renovació de les instal·lacions d’enllumenat públic dels seus dos polígons industrials, substituint un total de 409 lluminàries de vapor de sodi (364 en el Polígon Industrial Joan Carles I i 45 en el Polígon Industrial Nord) per altres de tecnologia LED.



La intervenció, que ha suposat una inversió total de 212.192 euros, ha estat finançada al 50% pel propi Ajuntament i els Fons FEDER de creixement sostenible 2014-2020 de la Unió Europea, a través del Programa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni. Aquestes noves lluminàries estan dotades amb un sistema de telegestió centralitzat en cada quadre de comandament, amb el que s’obté una gran millora en el rendiment energètic i la qualitat de l’enllumenat, informen des del Departament d’Urbanisme.



La modernització de l’enllumenat d’aquests dos espais permetrà una reducció del consum del 64,12% i una disminució d’emissions de 96 tm de CO₂ a l’any, atorgant una qualificació energètica a aquestes instal·lacions d’‘A’, la màxima possible. “Amb aquesta acció completem la renovació de tots els fanals del terme municipal, un objectiu que ens vam marcar només entrar en l’executiu local i amb el qual aconseguirem ser més respectuosos amb el medi ambient i, alhora, abaratir el cost de la factura elèctrica”, assenyala la regidora de Medi Ambient i Urbanisme, Davinia Calatayud.



El Pla d’Eficiència Energètica de l’Ajuntament d’Almussafes, iniciat en 2015, ha permés renovar l’enllumenat de totes les vies del municipi permetent, a més d’augmentar la sostenibilitat i de reduir el cost econòmic del subministrament elèctric, incrementar la seguretat en els espais públics en intensificar la quantitat de llum en carrers, parcs i zones verdes, tot això rebaixant la contaminació lumínica gràcies a les característiques del nou sistema utilitzat.