Almussafes reobri el pròxim dimarts el seu mercat ambulant amb estrictes mesures de seguretat

A partir del pròxim dimarts 12 de maig la població almussafenya podrà tornar a comprar productes alimentaris i de primera necessitat en el mercat ambulant de la localitat. Per a això, l’Ajuntament ha publicat la normativa que se seguirà les pròximes setmanes per a evitar el contagi, un reglament que s’ha redactat amb les condicions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com a base. A més d’establir distàncies de seguretat entre persones i llocs i d’intensificar la vigilància, el mercat es trasllada al Parc Central, on s’establirà un punt d’entrada i un altre d’eixida. L’ús de gel hidroalcohòlic, que proporcionarà el propi Ajuntament, serà obligatori.



Després de dos mesos sense celebrar-se a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, el pròxim dimarts 12 de maig l’Ajuntament d’Almussafes reobri el seu mercat ambulant amb l’objectiu de reactivar l’economia i tornar a posar a la disposició de la ciutadania un major nombre d’establiments en els quals adquirir productes alimentaris de proximitat. Aquesta reobertura es farà, tal com exigeix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, seguint estrictes mesures de seguretat per a evitar al màxim el risc de contagi.



“A poc a poc anem reprenent l’activitat econòmica a Almussafes i ho fem amb totes les precaucions possibles i seguint sempre les recomanacions de les autoritats sanitàries. Hem realitzat diversos canvis en el mercat no sedentari perquè tant comerciants com consumidors estiguen segurs en aquesta nova etapa i estic convençut que la població respondrà molt positivament”, comenta el regidor de Comerç i Mercat, Alex Fuentes.



En aquest retorn, i fins que la superació de les fases de la desescalada plantejada pel Govern ho permeten, tan sols podran participar parades alimentàries i de primera necessitat, excloent hostaleria i restauració. Així mateix, per a garantir la distància social, el consistori ha decidit traslladar el mercat al corredor denominat ‘Rosa dels vents’ del Parc Central. Per a controlar l’aforament del recinte, s’establirà un control d’accés, habilitant l’entrada al carrer Santa Ana i l’eixida en el passeig de la zona verda.



L’agent de control del mercat, que estarà assistit per personal de l’Ajuntament, controlarà l’entrada i eixida del públic, garantint la vigilància de l’espai per al compliment de les normes de distanciament social i control d’afluència. D’aquesta forma, es busca evitar aglomeracions durant el procés de compra. Una altra de les mesures adoptades per l’executiu municipal per a extremar les precaucions és la disposició d’un dispensador d’hidrogel o de qualsevol altre desinfectant, producte que serà d’ús obligatori per a totes les persones que accedisquen a l’espai de compra.



Distància de seguretat

Ja a l’interior, els llocs de venda hauran d’estar separats per una via de trànsit i amb una distància mínima entre ells de 6 metres. A més, es permet una separació mínima de 2,5 metres entre els laterals. Dins de cada lloc, les persones venedores hauran de guardar entre si una distància mínima de 2 metres, quedant restringida l’activitat comercial a un únic operador en cas que les mesures del lloc no facen possible aquesta separació física.



La normativa aprovada també estableix que es marcarà una distància de dos metres entre el lloc de venda i la clientela perquè el contacte siga mínim, mateixa separació que haurà de respectar-se entre les persones que es troben a l’espera de ser ateses. Per a completar el llistat de mesures de seguretat, tan sols venedors i venedores podran tocar els aliments o productes, sempre amb guants de protecció i màscara, i els llocs hauran de ser netejats i desinfectats amb freqüència, sobretot al final de la jornada, moment en el qual s’obligarà a realitzar aquest procés en maquinària, dispositius i altres elements de l’establiment.



