Almussafes reobri gran part de les seues instal·lacions esportives

Hui, dimarts 9 de juny, el regidor d’Esports, Pau Bosch, ha visitat els primers recintes posats a la disposició dels clubs locals



El pròxim dilluns 15 de juny obriran la resta de les infraestructures d’aquest tipus, encara que amb limitacions per a garantir la seguretat



La temporada d’estiu de les Piscines Municipals començarà el 27 de juny i vindrà acompanyada d’un protocol per a evitar els contagis

Les instal·lacions esportives d’Almussafes han començat a obrir les seues portes de manera gradual i baix estrictes mesures de seguretat. Ahir van entrar en funcionament les pistes de tennis i pàdel del polígon, el Circuit d’Automodelisme, les Pistes d’Agility, la parcel·la del motociclisme, el parc del tir amb arc i el Camp de Tir. El pròxim dilluns 15 de juny obrirà el Poliesportiu, el Pavelló i el Camp de Futbol, el 27 les Piscines i el 1 de juliol el gimnàs. El regidor d’Esports, Pau Bosch, afirma que en el govern municipal són “conscients dels inconvenients” que comporta l’aplicació dels estrictes protocols, però assegura que és “l’única manera de poder evitar l’expansió del coronavirus”. La neteja i desinfecció exhaustives i freqüents, la cita prèvia i la distància física entre persones són alguns dels punts que s’hauran de complir. El document en el qual es recullen aquestes mesures pot consultar-se en www.almussafes.net.



L’Ajuntament ja ha començat la desescalada pel que fa a les instal·lacions esportives municipals. El pla de l’executiu local per a tornar a posar a la disposició de la ciutadania aquestes infraestructures s’està duent a terme de manera gradual i, tal com recalca el regidor d’Esports, Pau Bosch, “de manera molt cauta i amb un nou i rigorós reglament per a garantir al màxim la seguretat, tant de les persones usuàries com de les que treballen en aquests recintes”.



Així, segons es recull en el document ‘Pla de Desescalada Esportiva Almussafes Covid-19 2020’, al qual pot accedir-se a través de www.almussafes.net, la reducció de l’aforament i la desinfecció i higienització personal i de les instal·lacions seran una constant a partir d’ara. A més, serà obligatori mantindre la distància física entre persones, l’ús de gel hidroalcohòlic i la sol·licitud de cita prèvia per a fer ús dels espais. Finalment, es portarà un registre de les persones que accedisquen per a tindre-les identificades.



Atés que l’aforament estarà limitat, s’han establit uns criteris per a donar preferència a determinats col·lectius. Concretament, tindran prioritat els esportistes d’alt nivell, seguits dels esportistes d’elit i alt rendiment majors de 14 anys, els federats majors de 14 anys, els esportistes d’elit o promoció menors de 14 anys, resta d’esportistes federats majors de 14 anys, esportistes no federats i esportistes no federats menors de 14 anys.



Calendari de reobertures

Ahir, dilluns 8 de juny, van obrir les seues portes els primers espais a l’aire lliure: les Pistes de Tennis i Pàdel al costat de l’IES, el Circuit d’Automodelisme, les Pistes d’Agility, la parcel·la del Moto Club, la zona verda de l’Avinguda de la Foia habilitada per al tir amb arc i el Camp de Tir. El regidor d’Esports, Pau Bosch, ha visitat aquest matí aquests espais per a conéixer de prop com ha sigut aquesta reobertura i constatar el compliment del nou protocol de seguretat. “És important que a poc a poc la població puga anar tornant a la normalitat, sempre amb la seguretat que no s’està corrent cap risc”, explica l’edil.



Són els clubs que desenvolupen les seues activitats en aquestes instal·lacions els que es responsabilitzaran del compliment de la normativa, excepte en el Poliesportiu Municipal, l’obertura del qual està prevista per al pròxim dilluns 15 de juny. En aquest punt, a més d’en les pistes de tennis i pàdel i els frontons coberts es podrà practicar esport individual en la pista d’atletisme sense cita prèvia. Queda prohibit, de moment, la utilització de la zona de cal·listènia i la pista poliesportiva per a esports col·lectius. Segons la normativa, cada persona tan sols podrà romandre en aquestes pistes un màxim d’una hora al dia.



El pròxim dilluns 15 de juny li tocarà el torn al Poliesportiu, al Camp de Futbol i al Pavelló Poliesportiu, aquest últim exclusivament per al seu ús per part de les entitats esportives. En tractar-se d’un espai tancat, les mesures preventives s’intensificaran. A la cita prèvia s’unirà la presa de la temperatura en l’accés, l’habilitació d’una entrada i una eixida diferent per a evitar el contacte físic i la prohibició d’utilitzar els vestuaris. El gimnàs situat dins de l’edifici, no obstant això, podrà utilitzar-se a partir de l’1 de juliol.









Piscines Municipals

Finalment, la previsió de l’Ajuntament és donar el tret d’eixida a la temporada d’estiu de les Piscines Municipals el pròxim dissabte 27 de juny, en un any en què, per raons sanitàries, les condicions per a la seua utilització seran ben diferents a les que s’aproven habitualment. La Regidoria d’Esports informarà en breu del protocol a seguir en aquesta infraestructura. “Som conscients dels inconvenients, però és l’única manera de poder evitar l’expansió del coronavirus. La neteja i desinfecció exhaustives i freqüents, la cita prèvia, la reducció d’aforaments i la distància física entre persones són essencials. El personal de l’àrea d’Esports està fent un gran esforç perquè la ciutadania se senta segura quan visita aquests espais i estic convençut que la resposta de la població serà molt positiva”, assenyala Bosch, qui recorda que “el reglament pot anar variant en funció del que vagen indicant les autoritats sanitàries”.