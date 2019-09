Almussafes rep la quarta millor subvenció de la Comunitat Valenciana per a la seua escola d’adults

La Generalitat Valenciana li ha concedit al CMFPA de la localitat una ajuda de 53.163 euros per al desenvolupament de la seua activitat



Tan sols ha sigut superada en aquesta convocatòria pels de Sogorb, l’Alcúdia i Xest, com es recull en la llista publicada pel DOGV



El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes rebrà una subvenció de 53.163,86 euros per part de la Generalitat Valenciana per a col·laborar en les despeses que requereix el seu funcionament. D’aquesta forma, l’escola d’adults de la localitat es converteix per segon any consecutiu en la quarta amb major assignació, amb una quantitat similar a l’obtinguda en 2018. Per al regidor d’EPA, Pau Bosch, l’equip docent és “l’artífex de l’èxit d’un servei amb el qual Almussafes és cada vegada més culte, competitiu i, en definitiva, més gran”.



La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport acaba de concedir a l’Ajuntament d’Almussafes una subvenció de 53.163,86 euros per al seu Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, una ajuda amb la qual el consistori assegura que continuarà “prestant un servei de primer nivell que considerem imprescindible per al desenvolupament intel·lectual i laboral de la població”, segons el regidor d’Educació i EPA, Pau Bosch.



Aquesta quantitat, similar a l’obtinguda en l’anterior convocatòria, quan se li van assignar 52.969,68 euros, converteixen a l’escola d’adults de la localitat en la quarta amb millor contribució de tota la Comunitat Valenciana, tan sols superada pels serveis oferits pels consistoris de l’Alcúdia (67.000 euros), Sogorb (63.754,79 euros) i Xest (59.063,50 euros). D’aquesta forma, manté la posició aconseguida en 2018 i el creixement en quantitat experimentat els últims anys.



L’Ajuntament podrà utilitzar la subvenció per al manteniment de la infraestructura, la contractació de professorat i per al subministrament de gas, electricitat, aigua i material utilitzat en el dia a dia. “És una gran notícia que, a més de constituir una ajuda molt important per a les arques públiques, ens confirma que les coses s’estan fent bé. El nostre projecte educatiu agrada a la Generalitat Valenciana i prova d’això és que any rere any continuem estant entre els centres amb major assignació per al desenvolupament de polítiques relacionades amb aquest àmbit”, destaca Bosch.



L’edil, que recorda que “el nou curs ha començat en les instal·lacions amb normalitat” i que les inscripcions continuen obertes en aquelles matèries amb places disponibles, ressalta “el gran treball realitzat per l’equip docent, que es bolca diàriament amb el seu treball i que és, sens dubte, l’artífex de l’èxit d’un servei amb el qual Almussafes és cada vegada més culte, competitiu i, en definitiva, més gran”.