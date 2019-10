Almussafes rep tres Flors d’Honor en la Gala Viles en Flor de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

La regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud, i el tècnic agrícola municipal, Xavier Perpiñá, van recollir el guardó el passat divendres 25 d’octubre



Els premis, que es concedeixen per segona vegada, busquen reconéixer la millora i potenciació dels espais verds urbans i la seua gestió sostenible



ASFPLANT premia la labor de l’Ajuntament d’Almussafes en matèria d’enjardinament i medi ambient amb la concessió de 3 Flors d’Honor. Els guardons, entregats en la II Gala Viles en Flor de la Comunitat Valenciana celebrada el passat divendres 25 d’octubre a Torrent, van ser recollits per la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud, i el tècnic agrícola municipal, Xavier Perpiñá. El certamen reconeix el treball dels ajuntaments en les qüestions relacionades amb la sostenibilitat, l’ús dels recursos naturals i la gestió de les zones verdes.



L’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT) ha decidit premiar per segon any consecutiu a l’Ajuntament d’Almussafes pel seu esforç en matèria d’enjardinament, medi ambient i millora de la qualitat de vida dels seus habitants.



L’entitat ha concedit un total de 3 Flors d’Honor al municipi en la II Gala Viles en Flor de la Comunitat Valenciana, esdeveniment en el qual l’any passat el consistori va aconseguir un d’aquests reconeixements. “Aquest augment ens acredita com a poble compromès amb les polítiques sostenibles i respectuoses amb les persones i el seu entorn”, assegura la regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud.



Almussafes compta, en l’actualitat, amb més de 40 metres quadrats de zones verdes per habitant, una quantitat que es veu reflectida en el gran nombre de parcs existents, posicionant-se la població al capdavant de la resta dels pobles i ciutats valencianes que es donaren cita a l’acte. “Anem a seguir treballant i apostant pel manteniment i millora de les nostres zones verdes, i d’aquesta manera aconseguir el màxim guardó de Viles en Flor el pròxim any, les 4 flors”.



L’edil va recollir al costat del tècnic agrícola de l’administració local, Xavier Perpiñá, aquestes distincions el passat divendres 25 d’octubre a Torrent, durant un acte en el qual es va reconéixer l’esforç de les administracions locals en la seua obstinació per millorar i potenciar els espais verds urbans i la seua gestió sostenible.



En la cerimònia, que va comptar amb nombroses autoritats d’àmbit autonòmic i amb representants d’associacions com AVA-ASAJA, es va oferir a les persones assistents una exhibició de dansa per part de les alumnes de l’escola Sara Baixauli de Torrent i es van lliurar els citats guardons a les poblacions premiades.



Alaquàs, Picanya, Torrent i Gandia van rebre 4 Flors d’Honor. Almussafes, Albal, Alberic, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Aras de los Olmos, l’Eliana, Morella, Quart de Poblet, Silla i Sot de Chera es van fer amb 3. Alboraia, Alzira, Biar, Carlet, Faura, l’Alcúdia, Les Coves de Vinromà, Orpesa, Sueca, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, Torrevella i Vinaròs es van adjudicar dos dels trofeus. Finalment, Alcàsser, Alginet i Pedralba van ser mereixedors per al jurat d’una d’aquestes flors.



L’organització té en compte diversos factors a l’hora de valorar el treball dels ajuntaments, entre els quals es troben la planificació estratègica, la utilitat de l’ús públic dels parcs, els sistemes de reg, la regulació dels horts urbans, la biodiversitat i la gestió dels residus. “Intentem que tots aquests aspectes vagen millorant amb el pas del temps, per al que realitzem un seguiment exhaustiu de les diferents accions empreses amb l’objectiu de comprovar els seus resultats i decidir sobre eixa base les intervencions futures”, explica Calatayud.