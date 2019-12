Almussafes repartix 5.000 euros en la campanya ‘Tot al teu poble’

Connect on Linked in

La Regidoria de Comerç ha entregat hui, dimecres 26 de desembre, els premis del sorteig realitzat divendres passat 20



Les 35 persones agraciades podran canviar els seus vals fins al pròxim 5 de gener en els més de 60 establiments participants en la iniciativa

Hui, dilluns 23 de desembre, la casa consistorial d’Almussafes ha acollit a les 12 hores l’acte d’entrega dels premis de la campanya comercial ‘Tot al teu poble’, en què l’Ajuntament ha repartit 5.000 euros entre un total de 35 persones amb vals de 100, 150 i 200 euros. Des de dijous que ve 26 i fins al 5 de gener podran canviar-los en els més de 60 establiments participants. Amb esta iniciativa, la Regidoria de Comerç té com a objectiu impulsar les compres en les pimes de la localitat durant el període nadalenc beneficiant tant a la ciutadania com al teixit empresarial.

La sala de plens de l’Ajuntament d’Almussafes ha acollit este matí a les 12 hores l’acte d’entrega dels premis de la quarta edició de la campanya ‘Tot al teu poble’, amb què la Regidoria de Comerç busca incentivar les compres nadalenques en la localitat i col·laborar amb les famílies en els gastos extra que es produïxen durant estes dates.

Un any més, el consistori hi ha invertit en esta iniciativa 5.000 euros, que s’han distribuït en un total de 35 premis. Així, s’han repartit quinze vals de 100 euros, deu de 150 i altres deu de 200 euros. Les persones agraciades en el sorteig, en el que ha estat present la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech, podran canviar estos xecs des de dijous que ve i fins al dissabte 5 de gener en els establiments comercials que han participat en la campanya.

“Este projecte suposa un al·licient tant per a les persones que adquirixen productes i servicis en la població, que veuen recompensat el seu suport al xicotet comerç, com per al teixit empresarial, atés que contribuïm que part dels gastos que es duen a terme estes dates aporten al creixement de l’economia local”, destaca l’edil de comerç, Àlex Fuentes. “Està en les nostres mans que les nostres pimes puguen tancar amb èxit la campanya nadalenca. Per descomptat la qualitat, l’atenció personalitzada i els bons preus estan garantits”, conclou.