Almussafes reprén el programa d’obertura dels patis escolars fora de l’horari lectiu

Les zones d’esbarjo dels CEIP Pontet i Almassaf romanen oberts de dilluns a divendres de 16.45 a 19 hores i els dissabtes de 10 a 13.30 hores



El servei de consergeria establit pel consistori s’encarrega de supervisar les instal·lacions i de la neteja



L’Ajuntament d’Almussafes ha posat en marxa una temporada més el programa d’obertura al públic dels patis dels dos centres d’educació infantil i primària de la població fora de l’horari lectiu. Gràcies a aquesta iniciativa, que manté la dinàmica establida el curs passat, la ciutadania pot accedir des del passat dimarts 1 d’octubre als CEIP Pontet i Almassaf per a practicar esport o passar els seus moments d’oci en família o amb amistats.



Aquestes infraestructures estan disponibles per al públic de dilluns a divendres de 16.45 a 19 hores i els dissabtes de 10 a 13.30 hores entre els mesos d’octubre i juny. Les persones usuàries compten novament amb un servei de consergeria, que s’encarrega de la supervisió de les instal·lacions i de la neteja, i poden accedir a les condícies situades en els citats espais.



“Cada vegada més integrants del col·lectiu infantil i juvenil s’acosten a aquests patis per a jugar perquè les seues famílies saben que estan en un entorn segur i protegit. Aquestes zones d’esbarjo, amb nombroses pistes per a la pràctica d’exercici físic, constitueixen el complement ideal a les instal·lacions esportives i zones d’oci situades en el nucli urbà i el polígon industrial”, destaca el regidor d’Educació i Esport, Pau Bosch.