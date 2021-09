Almussafes reprén el programa Espai Gran per potenciar les relacions socials de la gent gran i lluitar contra la soledat del major

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Almussafes ha représ en la Llar dels Jubilats les sessions del programa ‘Espai Gran’, amb el qual la Regidoria del Major busca potenciar les relacions socials i lluitar contra la soledat mitjançant diferents activitats per a aconseguir un envelliment saludable, actiu i participatiu de la gent major de 70 anys.

L’alcalde, Toni González, i la regidora de Majors, Paqui Oliver, han donat la benvinguda a les primeres 15 persones inscrites i els han animat a gaudir al màxim de l’experiència.

Per a la corporació aquest espai és una de les majors joies que tenen en aquesta àrea municipal, perquè brinda a la ciutadania d’aquesta franja d’edat l’oportunitat de sentir-se acompanyada, escoltada, entretinguda i integrada en un grup en el qual es valora tot el que aquestes persones han aportat a la societat.

En les sessions, que es desenvolupen els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10.30 a 12.30 hores, es proposen tallers de manualitats, xarrades disteses sobre diferents temes i celebracions especials en festes rellevants com el Nadal, Falles o Pasqua. En totes aquestes reunions s’apliquen rigorosament els protocols per a evitar els contagis per Covid-19, per la qual cosa s’anima a totes les persones interessades a incorporar-se a aquest preciós projecte.

Les inscripcions continuen obertes i poden realitzar-se tant presencialment en l’Oficina d’Atenció al Major com per telèfon. Recorden des del Consistori que aquelles persones que ja van participar el curs anterior i desitgen continuar assistint no han de tornar a inscriure’s,