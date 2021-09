Almussafes reprén el seu Centre Integral de Majors després de l’aturada per la pandèmia

El programa ofereix serveis de fisioteràpia, psicologia i nutrició per a les persones amb a partir de 60 anys



Les inscripcions, que estan limitades per l’aforament dels espais, es duran a terme via telefònica del 21 al 27 de setembre

El pròxim 4 d’octubre l’Ajuntament d’Almussafes reprén la prestació de serveis a través del seu Centre Integral de Majors, en el qual s’ofereix atenció especialitzada a les persones majors de 60 anys sobre fisioteràpia, psicologia i nutrició. Les inscripcions, que han començat hui, dimarts 21 de setembre, i finalitzaran el pròxim dilluns 27, són gratuïtes i han de realitzar-se per telèfon. “A partir d’una certa edat”, ressalta la regidora de Majors, Paqui Oliver, “el cos comença a experimentar una sèrie de canvis que exigeixen una ajuda extra per part de professionals qualificats en aquestes matèries”.



El Programa CIM (Centre Integral de Majors) d’Almussafes, suspés des que va esclatar la pandèmia de Covid-19 per a garantir la seguretat de les persones participants, torna aprofitant la millora de la situació epidemiològica. A partir del pròxim mes d’octubre, el projecte tornarà a posar a la disposició de les persones d’a partir de 60 anys un total de tres serveis amb els quals millorar aspectes tan importants com l’exercici físic, l’alimentació i la salut mental.



“Els serveis de fisioteràpia, psicologia i nutrició, que són els que s’ofereixen a través d’aquest projecte, són necessaris al llarg de tota la nostra vida, però sobretot a partir d’una certa edat, atés que el cos comença a experimentar una sèrie de canvis que exigeixen una ajuda extra per part de professionals qualificats en aquestes matèries i és ací on volem col·laborar, facilitant al màxim l’accés a aquests tractaments”, explica la regidora de Majors, Paqui Oliver, sobre aquest programa gratuït finançat amb fons municipals.



Les inscripcions per a rebre atenció personalitzada en alguna d’aquestes especialitats poden realitzar-se via telefònica (96 178 39 91 o 687 601 166) des de hui, dimarts 21 de setembre, i fins al pròxim dilluns 27 d’aquest mateix mes en horari de 9 a 11.30 h. “El millor d’aquesta iniciativa és que no es tracta d’una visita puntual, sinó de tot un curs al llarg del qual es duu a terme un seguiment dels i les pacients per a anar adaptant els tractaments a les circumstàncies personals i a l’evolució observada”, destaca l’edil.



La nova temporada del CIM, que començarà el dia 4 d’octubre i continua sent gratuïta per a les persones assistents, arriba acompanyada de l’establiment d’un protocol per a evitar els contagis per Covid-19, cosa que també limitarà l’aforament de cada servei, que variarà en funció de les sales on es desenvolupen.



Especialitats

El servei de fisioteràpia consisteix en el desenvolupament de tallers grupals en els quals cada persona tindrà les seues pròpies rutines d’exercicis rehabilitadors adequada a la malaltia que es patisca. Per part seua, en el de psicologia es treballaran, mitjançant exercicis pràctics, xarrades i dinàmiques grupals i individuals, aspectes relacionats amb la memòria, l’autoestima o les emocions, entre altres qüestions. Finalment, les sessions de nutrició se centraran en oferir una major informació nutricional perquè les persones inscrites coneguen el seu cos i puguen millorar la seua qualitat de vida a través de l’alimentació. En aquest cas, també es brinda a la ciutadania una atenció personalitzada.