Almussafes reprén el seu programa ‘Espai Gran’ amb un estricte Pla de Contingència per la Covid-19

La Regidoria de Majors ha reorganitzat la iniciativa per a permetre el desenvolupament de les seues activitats de manera presencial

S’han establit dos grups bambolla de huit persones cadascun, els quals acudiran dues vegades per setmana

Les persones usuàries del programa ‘Espai Gran’ organitzat per l’Ajuntament d’Almussafes a través de la seua Regidoria de Majors han tornat aquesta setmana a la Llar dels Jubilats de la població per a continuar amb les activitats proposades de manera presencial. El consistori ha pres aquesta decisió perquè considera que “és més beneficiós per a aquestes persones, tant a nivell psicològic com físic i emocional, portar avant el programa que deixar-lo aparcat, sobretot tenint en compte que en el període en el qual s’ha intentat mantindre a distància no ha tingut el mateix impacte i benefici en la seua salut”, tal com ha declarat la regidora de Majors, Paqui Oliver. Entre altres mesures s’han establit dos grups bambolla de huit integrants cadascun, els quals participen des d’aquesta setmana en les sessions dues vegades per setmana. L’edil, junt amb l’alcalde Toni González els han donat la benvinguda i els han animat a gaudir d’aquesta nova temporada.

L’Ajuntament d’Almussafes ha començat aquesta setmana la nova temporada del seu programa ‘Espai Gran’. El consistori ha decidit reprendre la iniciativa, que es va suspendre el mes de març passat després de la declaració de l’estat d’alarma, conscient que el col·lectiu destinatari de la mateixa “disposa de menys activitats per a relacionar-se de manera autònoma i, per tant, per a socialitzar-se”.

Després de reflexionar sobre aquesta qüestió, la Regidoria de Majors ha arribat a la conclusió que “és més beneficiós per a aquestes persones, tant a nivell psicològic com físic i emocional, portar avant el programa que deixar-lo aparcat, sobretot tenint en compte que en el període en el qual s’ha intentat mantindre a distància no ha tingut el mateix impacte i benefici en la seua salut, ja que compten amb limitacions per a la utilització de les noves tecnologies”, assenyala l’edil responsable des d’àrea, Paqui Oliver. “Per aquest motiu inaugurem nova temporada d’‘Espai Gran’ i deixem de moment en suspens les consultes de nutrició, psicologia i fisioteràpia que solen oferir-se a través del Centre Integral de Majors, que tornaran quan la situació a nivell sanitari siga més propícia”, sosté.

El retorn ha arribat acompanyat d’un estricte protocol per a previndre els contagis per Covid-19 que ha quedat recollit en un Pla de Contingència redactat per l’Ajuntament al costat de Gesmed, l’empresa adjudicatària del programa. Entre les mesures que contempla destaca la formació de dos grups bambolla de huit persones cadascun, que assistiran a les sessions en dies diferents. Així, el grup 1 acudirà els dilluns i els dijous i el grup 2 els dimecres i els divendres, en tots dos casos de 10.15 a 12.15 hores. D’aquesta manera, el número 2 va donar la benvinguda a la nova temporada aquest dimecres 14 d’octubre, mentre que el número 1 ha celebrat aquest matí la primera de les sessions previstes. En totes dues jornades han sigut la regidora de Majors i el primer edil qui han rebut a les persones usuàries en la Llar dels Jubilats, lloc en el qual es continuaran desenvolupant les reunions, enguany coordinades per la tècnica en activitats socioculturals Yolanda Mayor.

Oliver remarca que el protocol higiènic se seguirà “rigorosament”. Així, a més dels citats grups bambolla, cada persona tindrà una caixa amb el seu propi material, es prendrà la temperatura i es dispensarà gel hidroalcohòlic abans de pujar a la furgoneta que les trasllada fins a la Llar dels Jubilats. En el mateix centre s’han col·locat dosificadors amb gel hidroalcohòlic, catifetes desinfectants en l’entrada i papereres amb pedals a la sala on es realitza el programa. Finalment, s’ha establit un reforç de la neteja i la desinfecció, tasca que durà a terme l’empresa pública municipal (EMPSA).

“Aquesta situació està sent molt dura a nivell psicològic per a tota la població però especialment per a aquestes persones i estem convençuts que aquestes estones per a compartir experiències i records resultaran molt beneficioses per a aquest col·lectiu, que ha arribat a la primera sessió, tant ahir com hui, veritablement contenta i amb ganes de continuar formant part d’aquesta entranyable iniciativa que impulsem amb una gran il·lusió”; afig l’edil.