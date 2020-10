Almussafes repren l’activitat a l’Espai Gran’ amb un estricte Pla de Contingència per la Covid-19

Print This Post

La Regidoria de Majors ha reorganitzat la iniciativa per a permetre el desenvolupament de les seues activitats de manera presencial



Comença a Almussafes la nova temporada del seu programa ‘Espai Gran’.

Les persones usuàries d’aquest programa, organitzat per l’Ajuntament d’Almussafes a través de la seua Regidoria de Majors, han tornat aquesta setmana a la Llar dels Jubilats de la població per a continuar amb les activitats proposades de manera presencial.

El consistori ha decidit reprendre la iniciativa, que es va suspendre el mes de març passat després de la declaració de l’estat d’alarma, conscient que el col·lectiu destinatari de la mateixa necesita aquestes activitats.

El retorn ha arribat acompanyat d’un estricte protocol per a previndre els contagis per Covid-19 que ha quedat recollit en un Pla de Contingència redactat per l’Ajuntament al costat de Gesmed, l’empresa adjudicatària del programa.

Els veïns i veïnes d’Almussafes, usuàries de l’Espai Gran, esperaven amb gran il·lusió poder reprendre l’activitat.

L‘Espai Gran’ deixa de moment en suspens les consultes de nutrició, psicologia i fisioteràpia que solen oferir-se a través del Centre Integral de Majors, que tornaran quan la situació a nivell sanitari siga més propícia.