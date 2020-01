Almussafes reprén les seues vetlades culturals amb ‘Shhh’, de Producciones La Intensa

‘La Nit és Cultura’, que porta les arts escèniques a la cafeteria del Centre Cultural, torna aquest divendres 24 de gener



En l’obra, la dramaturga Marian Villaescusa explica amb humor, i acompanyada per Albert Martínez, la seua vivència personal del càncer



Aquest divendres 24 de gener a la nit, la cafeteria del Centre Cultural d’Almussafes acollirà la representació de l’obra de teatre ‘Shhh’, de Producciones La Intensa. En ella es conta amb humor l’experiència personal amb el càncer de la dramaturga Marian Villaescusa, que protagonitza al costat d’Albert Martínez aquesta peça que va rebre el premi SGAE-Russafa Escènica. La iniciativa s’emmarca dins del cicle ‘La Nit és Cultura’, per la qual cosa inclou un sopar previ per al qual és necessari inscriure’s prèviament.



Els amants del teatre d’Almussafes tenen una nova cita amb aquesta branca de les arts escèniques aquest divendres 24 de gener a partir de les 21.30 hores en la cafeteria del Centre Cultural de la localitat. L’establiment situat en aquesta infraestructura pública tornarà a servir com a escenari per a oferir a la ciutadania una vetlada en la qual s’aposta per la diversió i l’emoció.



Per a aquest primer lliurament de la iniciativa al 2020, que ara es denomina ‘La Nit és Cultura’, l’Ajuntament de la població ha optat per programar l’obra de teatre ‘Shhh’, de Producciones La Intensa. En ella, l’actriu, directora i dramaturga Marian Villaescusa conta en clau de comèdia la seua vivència personal amb el càncer des de la proximitat, l’humor i la quotidianitat. En aquesta primera obra dramàtica de l’autora, està acompanyada per Albert Martínez, qui interpreta el paper de tu(a)morcito.



“Aquesta iniciativa ve funcionant molt bé des que va nàixer i per això la reprenem periòdicament. El clima que es crea durant les representacions, siguen teatrals, musicals o poètiques, és totalment diferent al que s’experimenta en la sala d’actes, i crec que val la pena viure’l”, assegura el regidor de Cultura, Alex Fuentes.



L’activitat començarà a les 21.30 hores amb un sopar de cabasset per al qual és necessari inscriure’s prèviament en la cafeteria i abonar 3 euros, en els quals s’inclou la beguda i les ensalades. L’accés serà gratuït, fins a completar l’aforament, per a l’actuació, que s’iniciarà a les 22.30 hores.