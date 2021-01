Almussafes revalida les seues Tres Flors d’Honor en el certamen Viles en Flor

ASFPLANT torna a premiar a la localitat pel seu compromís amb el medi ambient, però cancel·la la gala de lliurament dels guardons per la crisi sanitària



L’Ajuntament, que acaba de rebre per correu les distincions, agraeix el reconeixement i remarca el seu compromís amb la sostenibilitat

El certamen Viles en Flor de l’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT) ha inclòs per tercer any consecutiu a Almussafes entre les localitats premiades. Concretament, el municipi manté les Tres Flors d’Honor amb les quals va ser reconegut en 2019, motiu pel qual la primera tinenta d’alcalde i regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud, dóna “les gràcies als seus impulsors per reconéixer el nostre treball en aquest àmbit”. La gala de lliurament dels distintius va haver de ser suspesa a causa de la pandèmia, motiu pel qual ASFPLANT ha remés aquestes Flors d’Honor per correu. “Som conscients que el futur de les ciutats passa per dedicar una major inversió a les polítiques relacionades amb la sostenibilitat, la biodiversitat i la gestió dels residus”, assegura l’edil.



El treball desenvolupat durant el passat any 2020 per l’Ajuntament d’Almussafes en el terreny del medi ambient ha sigut novament premiat. L’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT) ha decidit tornar a reconéixer públicament el compromís del consistori de la localitat amb les polítiques sostenibles atorgant-li, per segona convocatòria consecutiva, Tres Flors d’Honor en el certamen Viles en Flor. Fa dos anys, en 2018, la gestió de l’administració almussafenya ja va ser reconeguda amb un d’aquests guardons.



Com a conseqüència de la pandèmia, el passat any 2020 no es pugué celebrar la gala de lliurament dels premis, per la qual cosa l’organització ha enviat les distincions de la convocatòria per correu. “Acabem de rebre el diploma i l’escultura que ens acredita com a mereixedors d’aquest prestigiós distintiu i només puc donar les gràcies als seus impulsors per reconéixer el nostre treball en aquest àmbit”, ha declarat aquest matí la primera tinenta d’alcalde i regidora de Medi Ambient, Davinia Calatayud.



L’edil, que ha posat amb el guardó al costat del tècnic agrícola municipal, Xavier Perpiñá, destaca que “la localitat ha experimentat en els últims anys un considerable canvi pel que fa a les zones verdes. Hem incrementat el pressupost destinat a la creació i manteniment d’aquests espais perquè som conscients que el futur de les ciutats passa per dedicar una major inversió a les polítiques relacionades amb la sostenibilitat, la biodiversitat i la gestió dels residus”.



Pla de transformació visual

En aquest sentit, en 2020 la corporació municipal va arrancar un “ambiciós pla de transformació visual per a portar la naturalesa al nucli urbà”, incloent parcs, carrers, places i aparcaments. Es van plantar arbres en les rondes de circumval·lació, en les Piscines, en el Camp de Futbol i a l’esplanada situada en l’entrada del Cementeri. A més, al carrer Major es van col·locar jardineres en 39 fanals per a dotar a la principal via del municipi d’“un aspecte més pròxim, amable i acollidor”. Finalment, es van plantar més de 1.000 plantes florides, una forma, segons l’edil, “de generar un entorn més agradable que convide a traslladar-se per la població caminant per a realitzar compres o gestions”.