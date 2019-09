Almussafes s’acomiada del seu sacerdot amb una multitudinària eucaristia

D. Miguel Martínez Ferrer es jubila després de prop de quatre dècades al capdavant de la comunitat parroquial de la localitat



La cerimònia religiosa es va celebrar el passat diumenge 15 de setembre a les 19 hores amb la presència de centenars de persones



El passat diumenge 15 de setembre, la ciutadania almussafenya va acomiadar amb un homenatge públic al qual ha sigut el seu sacerdot des de 1980, D. Miguel Martínez Ferrer. La feligresia de la localitat li va organitzar una eucaristia solemne a la qual van assistir centenars de persones, entre les quals es trobava bona part de la corporació municipal, les principals autoritats locals i la seua família, per a agrair-li el treball realitzat durant tots aquests anys. “D’una banda me’n vaig amb dolor de cor, com si m’arrancaren alguna cosa de l’ànima. Però per una altra me’n vaig content”, declara el rector.



D. Miguel Martínez Ferrer, responsable des de l’any 1980 de la parròquia Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes, es va acomiadar de la feligresia de la localitat el passat diumenge 15 de setembre a la vesprada en una eucaristia solemne en la qual va rebre l’afecte i el reconeixement de la població. El sacerdot, que després de quasi quatre dècades dedicades a la labor pastoral en el municipi reconeix sentir-se “fill d’Almussafes”, abandona el seu treball com a responsable de la parròquia per decisió de l’Arquebisbat de València, igual que ho està fent la resta de rectors que han superat els 80 anys d’edat.



“D’una banda me’n vaig amb dolor de cor, com si m’arrancaren alguna cosa de l’ànima. Però per una altra me’n vaig content”, declara emocionat. “El meu arquebisbe, amb tota la bona voluntat del món i perquè descansem, ens ha jubilat. Però com jo li vaig dir al nostre Senyor, mentre el cap funcione i les forces físiques estiguen en condicions, Déu a mi no em jubila encara”, assegura.



La cerimònia, presidida pel propi D. Miguel juntament amb altres sis sacerdots, la majoria d’ells d’Almussafes, va començar a les 19 hores amb una església plena de gent i en la qual no van faltar bona part de les persones integrants dels diferents col·lectius de la parròquia, entre els quals es troben les confraries Santíssima Creu i Verge dels Desemparats, el Moviment Cristià, el Centre Júniors Moviment Diocesà, l’Adoració Nocturna i el grup de catequistes encarregades de la formació necessària per a rebre els sagraments cristians de l’Eucaristia i la Confirmació. No van faltar tampoc els cors Sant Bertomeu i Santíssima Creu, que a més es van encarregar de l’ambientació musical.



“Cal reconéixer tot el treball realitzat per D. Miguel al llarg d’aquests 39 anys al nostre poble, eixe lliurament, eixa lluita constant per la fe i tots els projectes solidaris que ha desenvolupat la feligresia de la població en benefici de la ciutadania gràcies a la seua coordinació”, destaca l’alcalde d’Almussafes, Toni González.



“Em sent fill d’Almussafes”

Durant l’homilia, l’homenatjat va resumir la seua estada en el municipi i va agrair l’esforç realitzat per la comunitat parroquial. Així mateix, va recordar quins han sigut els principals eixos de la seua gestió, entre els quals va enumerar la formació religiosa, l’atenció a les persones necessitades i el manteniment i millora del temple, aspecte per al qual ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de València i el propi Ajuntament.



Al final de la missa, en la qual van estar presents la seua família i les principals autoritats locals, el religiós va rebre un fort aplaudiment i sengles detalls per part dels creients i del consistori municipal en agraïment a la seua labor. La cerimònia completa està disponible per al seu visionat a Almussafes Web TV, la televisió per internet de la població. “He tingut una de les millors comunitats d’Espanya”, expressa convençut. “Almussafes a mi m’ha fet sacerdot i per això em sent fill d’Almussafes”, assegura.