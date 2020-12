Almussafes se suma a la commemoració de l’Any Internacional de les Fruites i Hortalisses dedicant-li el seu calendari municipal

Un total de 48 dibuixos, elaborats per l’alumnat dels CEIP i l’IES de la localitat, il·lustren l’almanac de 2021



El consistori ja ha començat la seua distribució gratuïta entre la ciutadania i al gener es realitzarà el lliurament de premis

Les fruites i les hortalisses protagonitzen el calendari municipal de l’Ajuntament d’Almussafes per a 2021, publicació que el consistori ja ha començat a repartir en la recepció del Centre Cultural. La Regidoria d’Educació ha decidit dedicar enguany l’almanac a l’Any Internacional de les Fruites i Hortalisses promogut per l’ONU, motiu pel qual els dibuixos de l’alumnat local se centren en productes com les taronges, les carxofes, el meló o el raïm. Per al regidor d’Educació, Pau Bosch, “el calendari és una potent arma de promoció d’aquestes causes perquè el tenim contínuament davant els nostres ulls i ens serveix per a recordar a la població les bondats de qüestions tan rellevants per a la nostra vida com aquesta”.



L’Ajuntament d’Almussafes promocionarà en 2021 els beneficis de seguir una dieta saludable a través del seu calendari municipal, que en aquesta ocasió ha decidit dedicar a l’Any Internacional de les Fruites i Hortalisses impulsat per l’Organització de Nacions Unides (ONU) per a conscienciar sobre la importància de consumir aquest tipus de productes.



Així, els dibuixos de cadascun dels mesos, tots ells elaborats expressament per l’alumnat dels CEIP Pontet i Almassaf i l’IES Almussafes dins del tradicional concurs que es convoca per part del consistori, està dedicat a un diferent. “El calendari és una potent arma de promoció d’aquestes causes perquè el tenim contínuament davant els nostres ulls i ens serveix per a recordar a la població les bondats de qüestions tan rellevants per a la nostra vida com aquesta”, assenyala Pau Bosch, regidor d’Educació.



Al gener la protagonista és la taronja, al febrer la carxofa, al març les verdures, a l’abril l’energia que aquests productes aporten al nostre organisme, al maig a les fruites de la primavera i al juny a les ensalades. En la segona meitat de l’any es posarà l’èmfasi en el meló i el meló d’Alger (juliol), les vitamines (agost), les propietats dels bolets (setembre), les fruites de la tardor, les hortalisses (novembre) i el raïm (desembre).



La distribució dels exemplars ja s’està duent a terme de manera gratuïta en la recepció del Centre Cultural. Per a recollir-los, és imprescindible presentar l’imprés que s’ha repartit en tots els domicilis de la localitat. “El calendari municipal, que és tota una institució ací a Almussafes, ens ajuda també a informar sobre el servei de recollida de fems i trastos i perquè la ciutadania tinga sempre a mà els principals telèfons d’interés de departaments municipals i de serveis d’urgències. En suma, és una eina molt útil i per aquest motiu continuem apostant per ella”, assegura l’edil.



El lliurament de premis als autors i les autores de les creacions, d’entre 2 i 16 anys, se celebrarà a principis de 2021, una vegada es reprenguen les classes en els centres educatius. Com a recompensa, rebran llibres relacionats amb la temàtica del calendari. Aquelles persones que desitgen contemplar les imatges en un format més gran del que apareix en l’almanac poden acostar-se a la recepció del Centre Cultural i gaudir de l’exposició que recull els 48 dibuixos triats, que estarà disponible durant les festes nadalenques.