Almussafes se suma al Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta amb un ple del seu Consell de la Infància

La Generalitat Valenciana li ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 11.345 euros per a la promoció dels drets d’aquest col·lectiu



El consistori municipal es mostra molt satisfet amb aquest reconeixement a les polítiques de suport desenvolupades en els últims anys en aquest àmbit



El Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes va celebrar ahir, dimecres 20 de novembre, el seu segon ple coincidint amb la commemoració del Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta. En la trobada van participar els integrants d’aquest grup i també l’alcalde, la regidora d’Infància i les persones representants de les famílies, els partits polítics, els centres educatius i el personal tècnic de l’Ajuntament. La convocatòria va servir per a fer balanç del camí recorregut fins ara i per a continuar debatent sobre noves accions perquè aquest col·lectiu amplie la seua presència pública i tinga veu en les decisions preses en l’àmbit municipal.



Almussafes es va bolcar ahir, dimecres 20 de novembre, amb la celebració del Dia Universal de la Infància, una commemoració mundial impulsada per l’Assemblea General de l’ONU en 1959 i ratificada en 1989 amb l’aprovació de la Declaració dels Drets dels Xiquets amb la qual es persegueix cridar l’atenció sobre la situació dels xiquets més desfavorits, donar a conéixer els drets de la infància i conscienciar a les persones de la importància de treballar dia a dia pel seu benestar i desenvolupament.



La sala d’actes del Centre Cultural de la localitat va acollir el segon ple del seu Consell de la Infància i l’Adolescència, constituït per persones de diferents àmbits relacionats amb aquest col·lectiu que té com a funció escoltar, valorar i aprovar les propostes formulades pel propi Consell, organisme integrat exclusivament per xiquets i xiquetes de la població i que es va crear fa dos anys amb la finalitat d’involucrar-los en la societat en la qual viuen.



La iniciativa es va desenvolupar just un dia després que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicara la resolució mitjançant la qual informa de la concessió de les ‘Subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l’exercici 2019’, convocatòria en la qual a l’Ajuntament d’Almussafes se li han concedit 11.345 euros per a la promoció de polítiques relacionades amb aquesta qüestió.



“Aquesta ajuda és un recolzament a tota la gestió realitzada fins ara per l’executiu municipal en favor de la infància. El Pla d’Infància i Adolescència 2018-2022 guia totes les nostres actuacions per a involucrar a aquest col·lectiu en els processos de presa de decisió i ha sigut el marc en el qual s’han desenvolupat accions tan importants per a nosaltres com la creació del Consell de la Infància, que des de la seua posada en marxa en 2018 ha romàs molt actiu, o la concessió del distintiu de Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF, entre altres assoliments”, explica la regidora d’Infància, Belén Godoy.



Aquest segon ple del consell, que es va iniciar a les 18 hores, va comptar amb la presència de l’alcalde, Toni González, la regidora d’Infància, Belén Godoy, els membres del consell, les direccions dels centres educatius, representants de les famílies i dels partits polítics i el personal tècnic municipal implicat en el projecte. Tots ells van ressaltar durant les seues intervencions la necessitat de mantindre viu aquest fòrum en el qual s’atén de manera seriosa i reflexionada a les inquietuds de la infància.



“Vull felicitar els 26 de xiquets, xiquetes i adolescents que actualment formen part d’aquesta comissió per la seua valentia, esforç i dedicació, i fer extensiu aquest reconeixement a la resta de persones involucrades en aquesta aventura, amb la qual ja estem recollint destacats fruits dels quals s’està beneficiant el conjunt de la ciutadania”, assegura el primer edil de la població.



Durant l’acte es va projectar una presentació de ‘powerpoint’ en la qual els membres del consell van resumir la seua experiència com a integrants d’aquest. Així, els quatre portaveus que es van fer càrrec d’aquest punt de la convocatòria van destacar els assoliments aconseguits, les activitats realitzades, en les quals destaquen diverses excursions culturals, i totes les propostes fetes al consistori per a millorar la inclusió dels xiquets i xiquetes a la vida del municipi i el seu desenvolupament com a persones.



Tant els membres del consell com del ple van prendre la paraula per a fer balanç de la seua experiència, generant-se un debat en el qual es va aprofitar per a plantejar propostes de millora i suggeriments. “Crec que al final el que es va veure ahir és que hi ha ganes de treballar perquè la infància ocupe un lloc protagonista en la societat, sent conscients que no conformaran la ciutadania del futur, sinó que ja ho són del present”, destaca el president de l’executiu local.



‘Càpsula del temps’ i resum a ritme de rap

El pròxim mes de desembre conclourà el primer dels mandats del consell, que segons la normativa aprovada sobre aquest tema tenen una durada de dos anys. Al gener de 2020 està previst que es convoquen noves eleccions, una votació a la qual podrà presentar-se qualsevol persona d’Almussafes de menys de 18 anys.



En el transcurs de la vesprada, els actuals integrants van depositar en un baül, que han denominat ‘Càpsula del temps’, una cartolina amb les seues dades i una breu reflexió en forma de carta o dibuix en la qual expliquen com es veuen a ells mateixos i a la localitat en deu anys. L’urna està ja segellada i seran ells mateixos els que l’òbriguen en una dècada per a comparar les expectatives amb la realitat. Per a Godoy, “aquest interessant exercici volem realitzar-lo amb tots els xiquets i xiquetes que passen pel consell perquè considerem que pot ser molt positiu plantejar-se unes metes i lluitar per a aconseguir-les”.



Com a comiat, el grup de joves també va voler presentar públicament un videoclip en el qual interpreten un rap escrit per ells mateixos en valencià, castellà i anglés i que resumeix el seu viatge com a representants del col·lectiu. “Aprendrem, treballarem, el món del futur estem per a crear”, “Ens encanta escoltar, ens encanta parlar, formar part del consell, aprenem a col·laborar a millorar els drets i en concret el de els xiquets i les xiquetes” són alguns dels missatges recollits en aquest tema, que porta per títol ‘Som el futur, el futur d’Almussafes’. Un berenar saludable va posar el punt final a l’acte.