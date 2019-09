Almussafes serà la seu del XXXVII Congrés Màgic Nacional i del Campionat d’Espanya de Màgia

La localitat acollirà aquests dos esdeveniments del 25 al 29 de març de 2020 coincidint amb la celebració de la XXVIII Trobada Internacional de Mags



La Federació Espanyola de Societats Màgiques ha optat per la candidatura presentada per AVI i recolzada per l’Ajuntament del municipi



Des de l’organització coincideixen a assegurar que aquesta elecció és “una gran notícia per al prestigi” de la convenció almussafenya



Del 25 al 29 de març de 2020, Almussafes es convertirà en l’epicentre de l’il·lusionisme acollint per primera vegada en la seua història el Congrés Màgic Nacional i el Campionat d’Espanya de Màgia, d’on eixiran triats els representants espanyols en les diferents competicions internacionals. La Federació Espanyola de Societats Màgiques (FESMA) ha seleccionat la candidatura presentada per l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme per a convertir-se en la seu d’aquesta prestigiosa reunió que formarà part de la XXVIII Trobada Internacional de Mags, organitzada per l’entitat al costat de l’Ajuntament de la població. “L’impacte econòmic, social i cultural que experimentarà la ciutat i l’entorn més pròxim per la celebració de l’esdeveniment està assegurat”, declara el president de FESMA, Ángel San Martín, mentre que per al regidor de Cultura, Alex Fuentes, aquesta elecció constitueix “un reconeixement explícit a la qualitat i a l’enorme esforç realitzat” fins ara.



L’Associació Valenciana d’Il·lusionisme (AVI) acaba d’anunciar que Almussafes ha sigut triada per la Federació Espanyola de Societats Màgiques (FESMA) per a albergar la pròxima edició del Congrés Màgic Nacional, un esdeveniment durant el qual es desenvoluparà també el Campionat d’Espanya de Màgia i que tindrà lloc en el municipi del 25 al 29 de març de 2020 i coincidint amb la celebració de la XXVIII Trobada Internacional de Mags. El ‘Almussafes Màgic’ rep d’aquesta forma “una excel·lent notícia que suposa també un reconeixement explícit a la qualitat i a l’enorme esforç realitzat des de fa vint-i-set anys per a situar en un pla protagonista aquesta disciplina artística”, assenyala el regidor de Cultura, Alex Fuentes.



L’entitat, que està constituïda actualment per 63 societats màgiques espanyoles en les quals s’integren més de 2.200 il·lusionistes, s’ha decantat en aquesta ocasió per la candidatura presentada per AVI, que compta amb el suport de l’Ajuntament del municipi, també organitzador d’una trobada que ja s’ha convertit “no solament en un dels esdeveniments culturals de major pes en la localitat”, sinó també en “un autèntic referent del món de l’il·lusionisme nacional i internacional”. Serà la primera vegada que Almussafes aculla aquest prestigiós esdeveniment, del qual eixiran els representants espanyols en els certàmens internacionals, per la qual cosa s’espera que augmente el nombre de persones assistents respecte a anteriors convocatòries.



“L’impacte econòmic, social i cultural està assegurat”

Segons el president de FESMA, Ángel San Martín, “l’impacte econòmic, social i cultural que experimentarà la ciutat i l’entorn més pròxim per la celebració de l’esdeveniment està assegurat i ja ha sigut experimentat en anteriors ocasions”, com el mes de juny passat a Múrcia, seu de l’edició de 2019. Així mateix, el responsable de la institució subratlla l’agraïment per la “disponibilitat de l’Ajuntament d’Almussafes, de la seua àrea de Cultura i de tota la ciutadania per convertir la població en referent de màgia internacional i visita obligada per a tots els mags espanyols”, i assenyala a Luis Lafont, president d’AVI, com un dels artífexs d’aquest èxit.



Fuentes ha agraït a FESMA a través d’una carta “la confiança depositada en la nostra professionalitat per a assumir el repte organitzatiu d’aquest prestigiós esdeveniment cultural” i sosté que el consistori municipal està preparat “per a obrir les portes dels nostres edificis públics, places, carrers i pubs als millors mags del panorama mundial i a tots aquells amants de la màgia que vulguen gaudir en primera persona d’un dels millors espectacles artístics del món”. El compte arrere ha començat i les inscripcions, que poden realitzar-se en la web www.almussafesmagic.es, també.