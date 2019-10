Almussafes, seu de les Jornades Tècniques Ciutats Amigues de la Infància

La localitat celebra durant dos dies una sèrie d’activitats per a reflexionar sobre la importància d’involucrar als xiquets i xiquetes en la societat



En l’acte d’apertura han participat representants de la Generalitat, UNICEF, Almussafes, Alzira, Mislata, Picassent, Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt i Torrent



Un total de 59 professionals de 28 municipis s’han inscrit al congrés, que es desenvolupa en el Centre Cultural



Les huit Ciutats Amigues de la Infància de la província de València, distintiu impulsat per UNICEF, i 59 professionals especialitzats en aquest àmbit es reuneixen a Almussafes hui i demà per a celebrar un congrés en el qual s’estan posant en comú els processos desenvolupats en els diferents municipis per a augmentar la participació dels xiquets i xiquetes en la presa de decisions. Al llarg d’aquestes dues jornades s’està reflexionant sobre aquesta qüestió a través de conferències, tallers i taules redones coordinades per especialistes en aquesta matèria. Alcaldes i regidors d’Almussafes, Alzira, Mislata, Picassent, Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt i Torrent han estat presents durant la inauguració.



Almussafes acull hui, dimecres 23 i demà, dijous 24 d’octubre, les Jornades Tècniques de Ciutats Amigues de la Infància (CAI), un esdeveniment organitzat per UNICEF en el qual els municipis de la província de València amb aquest distintiu es reuneixen per a reflexionar sobre els processos empresos en els seus respectius consistoris amb l’objectiu de donar veu i aplicar de manera efectiva la Convenció sobre els Drets del Xiquet al costat de 59 professionals que treballen amb aquest col·lectiu en 28 municipis valencians i en la Mancomunitat de la Ribera Baixa.



La sala d’actes del Centre Cultural de la població ha sigut l’espai triat per a dur a terme la inauguració d’aquest congrés, en el qual han estat representades les localitats d’Almussafes, Alzira, Mislata, Picassent, Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt i Torrent. Alcaldes i regidors d’aquestes ciutats, així com la coordinadora d’UNICEF a la Comunitat Valenciana, Marlene Perkins, han participat en l’obertura, en la qual s’ha donat la benvinguda a les persones assistents i s’ha explicat el funcionament de les activitats.



“Per a nosaltres és un orgull poder acollir aquestes jornades en les quals ens centrarem en reflexionar sobre les accions que donen veu i vot als xiquets i xiquetes, un àmbit en el qual treballem amb intensitat en l’executiu que presidisc des que entrarem a governar a mitjan 2015”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González, qui ha representat a la localitat amfitriona durant l’acte amb el qual s’ha iniciat l’agenda d’iniciatives previstes. La localitat va ser la primera a rebre el segell ‘Ciutat Amiga de la Infància’ a la comarca de la Ribera Baixa, un distintiu que ja han aconseguit 14 poblacions de la Comunitat Valenciana, de les quals 8 són de la província de València.



Un dels moments més destacats d’aquesta obertura ha sigut la projecció d’un vídeo homenatge dedicat a la regidora Teresa Iborra, primera regidora d’Infància d’Almussafes i impulsora d’aquest projecte en la localitat, que va morir a principis d’enguany 2019.



Conferències, tallers i ponències

Després de la presentació s’ha dut a terme una conferència a càrrec de la directora general d’Infància de la Generalitat Valenciana, Rosa Molero, en la qual ha explicat els principals punts de la Llei d’Infància, el funcionament del Consell Autonòmic de Participació Infantil i les subvencions dirigides a aquests Consells Participatius.



Així mateix, també s’han desenvolupat dos tallers pràctics simultanis, un sobre l’elaboració dels Plans d’Infància i un altre en el qual s’ha aprofundit en els diferents aspectes organitzatius dels Consells de la Infància, tots dos impartits pels equips tècnics d’Infància dels municipis CAI.



En el tram final d’aquest primer dia de la trobada, l’exalcaldessa de l’Ajuntament de Torrelodones, Elena Biurrum, s’ha encarregat d’oferir la primera ponència marc de les Jornades, en la qual ha compartit amb el públic la seua experiència en el desenvolupament d’aquest distintiu promogut per UNICEF. En la mateixa línia, demà dijous, de 9 a 10 hores, el tècnic d’Infància Vicente Marante, farà el propi amb els resultats obtinguts per l’Ajuntament tinerfeny de Los Realejos.



Agenda per al dijous

Les Jornades es reprendran demà, dijous 24 d’octubre, amb noves activitats. A més de la ponència a càrrec de Vicente Marante, la responsable del programa CAI UNICEF Comunitat Valenciana, Filella Ríos, detallarà el procés que cal realitzar per a obtindre el Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, atés que es preveu l’assistència de nombrosos treballadors públics de diferents localitats de l’entorn.



S’incidirà, molt especialment, en l’espai d’interacció d’experiències, una iniciativa que es desenvoluparà d’11 a 13 hores i en la qual les persones assistents podran conversar de manera relaxada sobre el camí recorregut i per recórrer en el repte d’integrar de manera efectiva a la infància en la societat. “És important estar al corrent la normativa vigent sobre el tema, però també conéixer de prop com s’estan enfrontant en altres llocs al mateix objectiu, per això crec que aquest punt serà molt enriquidor”, destaca el primer edil almussafeny.



Per a la clausura del congrés, en la qual es durà a terme una avaluació d’aquest, l’organització ha preparat un acte final en el qual estaran presents els xiquets i xiquetes pertanyents als diferents Consells de la Infància, per als quals s’oferirà un espectacle de màgia.