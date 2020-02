Almussafes sol·licita noves ajudes a l’IVACE per a modernitzar els seus polígons industrials

Entre els projectes consensuats amb la APPI figuren actuacions per a millorar l’asfaltat, la senyalització i la protecció contra incendis



Les intervencions requereixen una inversió de 200.000 euros per cadascun dels parcs empresarials

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha llançat la seua convocatòria d’ajudes de 2020 per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons industrials, a les quals l’Ajuntament d’Almussafes ha decidit optar un any més a través d’un total de set projectes, tres del Polígon Industrial Joan Carles I i quatre del Polígon Industrial Nord. En el primer es vol intervindre en la millora de l’enllumenat públic, el reasfaltat de diferents carrers i en el repintat de la senyalització horitzontal de les zones repavimentades. En el segon es consideren prioritàries les instal·lacions d’un sistema de càmeres de seguretat i de cinc hidrants per a millorar la prevenció d’incendis, el reasfaltat de part de tres carrers i el repintat de les marques viàries d’aquests espais. Les ajudes sol·licitades, acordades amb l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI), ascendeixen a 400.000 euros, 200.000 per cada parc empresarial.



Incrementar la competitivitat de les àrees industrials, assegurar les millors condicions i alts estàndards de qualitat, donar suport a la creació d’ocupació, afavorir la inversió i avançar cap a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental són alguns dels objectius fixats per l’Ajuntament d’Almussafes per a aconseguir la modernització constant dels seus polígons. Les intervencions que es duen a terme per a aconseguir aquestes metes requereixen del suport d’altres administracions públiques, per la qual cosa un any més el consistori municipal ha decidit sol·licitar a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial una sèrie d’ajudes per a desenvolupar alguns dels projectes considerats prioritaris.



En la convocatòria de 2020, l’Ajuntament ha decidit incloure en la seua llista de peticions un total de set actuacions, tres per al Polígon Industrial Joan Carles I i quatre per al Polígon Industrial Nord, en tots dos casos per una quantia total que ascendeix a 200.000 euros per cadascuna d’aquestes àrees. “Mantenim reunions periòdiques amb les persones responsables de l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI) per a consensuar quines són les intervencions necessàries per a convertir a Almussafes en el referent del sector industrial automobilístic de la Comunitat Valenciana i aquesta sol·licitud és el resultat d’aquestes trobades”, afirma l’alcalde, Toni González.



Polígon Industrial Joan Carles I

Per al Polígon Industrial Joan Carles I, que compta amb una superfície d’1.427.164 m² i amb unes 84 empreses en funcionament, el consistori sol·licita 55.000 euros per a treballs de millora de l’enllumenat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica o energies renovables. L’actuació consistiria en el trasllat de 100 unitats de lluminàries existents completes a la part interior de la vorera per a facilitar l’aparcament i la circulació de camions, i la renovació d’11 pals de fanals, D’aquesta forma, tal com es recull en el document presentat a la Generalitat Valenciana, se solucionaria el problema de trencament de pal pels camions. En aquest mateix espai, també es proposa invertir 127.000 euros en la reparació i repavimentació de tres rotondes dels carrers Ponent i Avinguda Henry Ford, i part de les vies per les quals s’accedeix a aquestes, amb una superfície total d’actuació de 8.500 m².



Finalment, s’han sol·licitat 11.000 euros per a dur a terme el repintat de les rotondes i calçades repavimentades, uns treballs que inclourien la pintura de marques viàries contínues, discontínues, símbols, zebrat i places accessibles. “Són tasques de manteniment que cal realitzar de manera constant per a evitar que es deterioren les infraestructures del polígon, perdent així la seua funcionalitat i també la seua estètica, molt necessària per a aconseguir la integració paisatgística que desitgem per a tot el terme municipal de la població”, destaca el primer edil.



Polígon Industrial Nord

Respecte al Polígon Industrial Nord, que disposa d’una superfície de 220.440 m² i en el qual hi ha implantades 11 empreses, s’han detectat quatre actuacions considerades prioritàries. La primera d’elles consisteix en la instal·lació d’un circuit de càmeres amb detecció de matrícules en control d’accés i càmeres de seguretat amb enregistrament permanent i visionat en les dependències de la Policia Local, així com la col·locació d’un sistema de megafonia per a possibles emergències, tots dos sistemes gestionats des de la Policia Local. Amb aquesta mesura, la implantació de la qual s’ha valorat en 51.500 euros, es busca millorar la seguretat en l’entorn.



La segona de les iniciatives que es proposen, pressupostada en 10.500 euros, és la instal·lació de 5 hidrants complets i senyalitzats segons la normativa vigent amb l’objectiu de millorar el servei de prevenció d’incendis existent en l’actualitat i permetre l’ompliment del camió de bombers des de la xarxa de proveïments. També s’ha inclòs la repavimentació de part de les calçades dels carrers Venta de Ferrer, Ullals i Silla, mitjançant el reasfaltat d’una superfície que abasta un total de 7.600 m², per al que es considera que seran necessaris 116.000 euros. La llista amb les peticions realitzades a l’IVACE per l’Ajuntament d’Almussafes per a aquest enclavament conclou amb una partida de 15.000 euros per a repintar la calçada de les zones repavimentades.



Totes dues memòries, una per cada parc empresarial, inclouen una partida de 7.000 euros per a finançar els costos de redacció de projectes d’obra o instal·lació, d’estudis de seguretat i salut i direcció d’obra, sempre que es contracten externament. Pròximament es coneixerà si l’administració autonòmica dona el vistiplau a les actuacions propostes.