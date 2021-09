Almussafes sufraga amb 35.000 euros la restauració del retaule major de l’església parroquial Sant Bertomeu Apòstol

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquest mateix matí, el saló de plens de la Casa Consistorial ha acollit l’acte oficial de signatura del conveni de col·laboració

En la mateixa línia de col·laboració, l’executiu d’Almussafes també aportarà 2.000 euros per a l’execució d’unes obres menors de manteniment del temple

L’alcalde, Toni González, i el rector de l’Església Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes, Andrés Chornet, han signat aquest matí el conveni de col·laboració per a la concessió d’una subvenció per import de 35.000 euros destinada a la rehabilitació del retaule major del temple, confeccionat amb marbre i fusta de pi a mitjan segle XX. Han assistit, així mateix, a l’acte, la regidor d’Urbanisme i primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, i el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.

L’executiu d’Almussafes contínua col·laborant amb la Parròquia Sant Bertomeu Apòstol amb accions tendents a la conservació i protecció del patrimoni cultural, artístic i arquitectònic de l’edifici, considerat Bé de Rellevància Local en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

Hui dimecres, 15 de setembre, s’ha fet un pas més en aquest sentit, en procedir a la signatura del conveni de col·laboració amb la parròquia, donant llum verda a l’atorgament de la subvenció que possibilitarà la rehabilitació del retaule major de l’església, un projecte que contempla un pressupost total de 35.000 euros.

L’ajuda concedida permetrà solucionar les patologies que afecten l’estat de conservació del retaule, construït de marbre i fusta de pi, decorat en part amb or fals aplicat amb la tècnica del mixtió i que compta amb unes dimensions de 10 metres d’altura i 8 d’amplària. A més de la seua neteja completa, tant la referida al suport de marbre com de la fusta i del pa d’or de la decoració i la corresponent aplicació d’un tractament fungicida per a l’eliminació i protecció de tota peça contra plagues d’insectes xilòfags, s’aplicarà una restauració volumètrica del marbre amb reposició dels elements danyats.

Així mateix, es procedirà a a el decoració de totes les parts del retaule que actualment es troben en fusta crua, mitjançant l’aplicació de pintura acrílica de primera qualitat i imitacions de marbre.

El primer edil, Toni González, incideix en la necessitat de conservar el patrimoni històric i artístic almussafeny, cooperant en el finançament del retaule major i amb intervencions centrades en el manteniment puntual de l’edifici religiós, “com els 2.000 euros que aportarem durant el present any per a l’execució d’obres obres menors de millora d’aquest”.