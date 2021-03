Almussafes s’uneix al projecte ‘Biblioteques Inquietes’ del Departament de Salut de la Ribera

Un total de 14 biblioteques de la comarca publiquen un catàleg amb llibres de ficció que poden generar salut i benestar en el personal sanitari



Encara que la primera fase de la iniciativa s’ha centrat en aquest col·lectiu, la intenció és presentar una segona edició dirigida a tota la ciutadania

El Departament de Salut de la Ribera i 14 biblioteques públiques de la comarca, entre elles la d’Almussafes, s’han embarcat en un projecte de biblioteràpia amb el qual volen posar en valor aquests recintes culturals com a espais oberts que acullen al conjunt de la població i que potencien la salut i el benestar personal a través de la lectura. ‘Biblioteques inquietes de la Ribera’, títol amb el qual s’ha batejat la iniciativa, ha començat la seua trajectòria amb la publicació d’un catàleg amb recomanacions dirigides especialment al personal sanitari, encara que la idea és plantejar pròximament un altre que reunisca obres per al conjunt de la ciutadania. El regidor de Cultura, Àlex Fuentes, sosté que “les biblioteques han de ser eines al servei de la societat, espais que ens ajuden a comprendre el món i a nosaltres mateixos, per això a l’Ajuntament d’Almussafes no vam dubtar a unir-nos a aquesta fantàstica proposta”.



Aquests moments d’aclaparament, incertesa i angoixa s’han vist agreujats en l’últim any degut a la pandèmia, per la qual cosa un grup format per 14 biblioteques de la comarca han decidit donar suport a la iniciativa, en la qual es proposen títols recomanats segons les circumstàncies en les quals es troben aquestes persones. Encara que aquesta primera fase està dissenyada especialment per a professionals del sector sanitari, des dels Ajuntament involucrats recorden que qualsevol pot beneficiar-se de llegir aquests llibres.



La proposta es concreta en la publicació d’un document que conté recomanacions lectores per al citat col·lectiu i la seua disponibilitat a les biblioteques adherides a aquest. A més, s’ha incorporat també informació relacionada amb eBiblio, la plataforma pública de préstecs en format electrònic i audiollibres, i els enllaços als catàlegs en línia per a comprovar la ubicació de cada volum.



Juntament amb la d’Almussafes, formen part d’aquest pla les biblioteques de l’Alcúdia, Algemesí, Alginet, Alzira, Benimodo, Carlet, Corbera, El Perelló, Guadassuar, Llombai, Manuel, Polinyà i Sollana. Entre els 44 títols seleccionats apareixen ‘La sombra del viento’ (Carlos Ruiz Zafón), ‘La ridícula idea de no volver a verte’ (Rosa Montero), ‘Tota una vida per recordar’ (Núria Pradas), ‘Junts i prou’ (Ana Gavalda) i ‘Cap a la bellesa’ (David Foenkinos).



Des de ‘Biblioteques inquietes de la Ribera’ remarquen que no són llibres d’autoajuda, sinó de ficció i que la llista s’ha creat per a “orientar i acompanyar al personal sanitari a l’hora de triar lectures que poden ser un complement que els ajude a millorar la seua salut i benestar”. La idea és desenvolupar una segona edició dirigida a tota la població de la comarca que es done a conéixer en els centres de salut i consultoris.



Pot accedir-se al catàleg a través de l’enllaç https://bibliotequesinquietesribera.files.wordpress.com/2021/03/lectures-per-a-generar-salut-i-benestar-definitiu.pdf