Almussafes suspén les seues Festes Patronals pel Covid-19

Davant la impossibilitat de programar actes i poder assegurar la seua celebració per l’Estat d’Alarma i les molt previsibles conseqüències posteriors d’impossibilitat de reunions massives



L’alcalde, Toni González, i la regidora de Festes, Mar Albuixech, s’han reunit aquest matí per videoconferència amb les Dames, Clavariesses i Clavaris per a comunicar-los la decisió



També han contactat amb la Confraria de la Santíssima Creu i amb el capellà rector, Andrés Chornet, al capdavant dels actes litúrgics de les Festes



A causa dels moments d’incertesa que vivim, provocats per la pandèmia global per COVID-19 i el confinament que estem complint per a contindre-la, l’Ajuntament d’Almussafes s’ha vist obligat a prendre ja una decisió responsable respecte a les seues Festes Patronals. L’executiu local, dirigit per l’alcalde, Toni González, i la regidora delegada de Festes, Mar Albuixech, ha decidit anunciar ja la cancel·lació de les Festes, la inauguració oficial de les quals estava prevista per al pròxim 20 de juny.



El Govern ja ha anunciat que l’eixida o desescalada del confinament provocat per la crisi sanitària del Covid-19 serà progressiva i les seues conseqüències es deixaran sentir en el nostre dia a dia durant mesos.



Acatant les recomanacions de les autoritats sanitàries, que prohibeixen les concentracions multitudinàries per a evitar contagis d’una pandèmia mundial amb conseqüències devastadores a nivell sanitari, l’executiu d’Almussafes s’ha vist obligat a prendre una decisió responsable i d’acord amb la nova realitat: la suspensió de les Festes Patronals de la localitat, els festejos populars més rellevants del calendari festiu anual, la inauguració de les quals estava prevista per al pròxim 20 de juny i el programa d’actes s’anava a desplegar durant un total de quatre setmanes.



En aquests moments, i tenint en compte els comunicats que ens arriben des de les administracions estatal i autonòmica i els possibles escenaris futurs, ningú pot garantir que en eixes dates es puguen dur a terme actes multitudinaris que concentren un gran nombre de persones com és el cas de la presentació, les revetles i discomòbils, les processons i l’Homenatge a la Paella, en el qual anualment es donen cita més de 5.000 persones.



Per això, hui l’alcalde i l’edil de festes s’han posat en contacte, de manera telemàtica, amb el grup d’onze joves presentades per les associacions com a Dames de les Festes 2020, amb els Clavaris de la Divina Aurora i les Clavariesses de la Divina Pastora, els altres dos col·lectius de joves que organitzen els actes dels seus dies grans, a més de contactar amb la Confraria de la Santíssima Cruz, encarregada de l’organització de l’Ofrena de Flors i del Dia gran de la Patrona d’Almussafes.



“Analitzats tots els possibles escenaris amb cadascun d’ells, coincidim tots en la dificultat de poder realitzar les nostres Festes Patronals aquest any 2020, una decisió que entenen i recolzen i que lògicament ens entristeix enormement però que hem d’assumir per responsabilitat i sentit comú i a fi de vetlar per la salut de tota la ciutadania”, explica Toni González. “Ens trobem immersos en una realitat molt complicada que superarem des de la unitat, la confiança i la força”, destaca.



També s’ha arribat a l’acord de prorrogar durant un any la representació de tots els càrrecs festers. En aquest sentit, les dames, clavariesses, clavaris i cambreres de la confraria exerciran els seus càrrecs durant l’any 2021. “Es tracta d’una decisió molt dura per a tots nosaltres que abans de l’Estat d’Alarma mai haguérem esperat, però no podem canviar la realitat i ens hem d’adaptar a ella”, explica Mar Albuixech, qui agraeix enormement la comprensió, l’ànim i les mostres de suport incondicional brindades per part de tots els col·lectius que protagonitzen les Festes d’Almussafes. “Des de la convicció que el pròxim any podrem celebrar les Festes que tots els veïns i les veïnes del nostre poble mereixem, treballarem incansablement en la seua programació”, conclou.