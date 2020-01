Almussafes tanca gener fent balanç de les tasques de manteniment realitzades els últims 30 dies

El personal de l’Ajuntament s’ha dedicat a reparar desperfectes en parcs i asfaltat, a repintar la senyalització horitzontal i a la neteja intensiva de diverses zones



Aquest mes de gener, el consistori municipal d’Almussafes ha continuat amb els treballs de manteniment en la població. Entre les intervencions realitzades destaquen la reparació de sots als carrers i del paviment de voreres i parcs, la reposició de mobiliari urbà, el repintat de senyalització horitzontal i la neteja intensiva de diferents punts. Com recorda Jaime Wic, regidor d’Obres i Serveis, “s’agraeix i molt que els veïns i veïnes ens traslladen els seus avisos, queixes i peticions, ja que així es poden accelerar les intervencions”.



Al llarg d’aquest mes de gener, l’Ajuntament d’Almussafes ha dut a terme diferents treballs de neteja i manteniment del terme municipal. Seguint les indicacions realitzades per la Regidoria d’Obres i Serveis, els treballadors de l’administració local han actuat en diferents zones per a reparar aquells elements que, a causa del seu ús, s’havien convertit en potencials riscos per a la correcta circulació de vehicles i persones per l’espai públic.



Entre les accions desenvolupades durant aquestes últimes quatre setmanes destaquen la reparació de voreres, tapes del clavegueram i sots en calçades del nucli urbà i el terme municipal. Així mateix, també s’ha procedit a la substitució de diferents elements del mobiliari urbà, com el piló que s’havia soltat al parc del Sagrari, i a la instal·lació d’estructures per a subjectar contenidors, sistema que evita que els depòsits es moguen a conseqüència de les ratxes de vent.



Els operaris també s’han centrat en el repintat de la senyalització horitzontal en diferents punts de la llista de carrers almussafenys, en la neteja amb aigua a pressió del sòl de zones verdes i en la col·locació de flors en jardineres, com les situades a l’esplanada que dóna accés al cementeri municipal. A tot això se sumen les tasques habituals de neteja intensiva en espais públics, el desbrossament d’herba i el manteniment de parcs, tant en el nucli urbà com en els polígons industrials.



“És imprescindible mantindre neta, segura i bonica la població, perquè això influeix, i molt, en la qualitat de vida de la ciutadania. Per això, encara que el personal contractat per l’Ajuntament es dedica periòdicament a comprovar tots aquests aspectes, s’agraeix i molt que els veïns i veïnes ens traslladen els seus avisos, queixes i peticions, ja que així es poden accelerar les intervencions”, assenyala el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.