Almussafes tanca la majoria dels seus edificis públics i suspén totes les seues activitats per a previndre el contagi del Covid-19

La mesura, que s’ha aprovat hui, dijous 12 de març a les 14 h en un ple extraordinari i urgent de la corporació, estarà en vigor des de les 12 de la matinada de hui i fins al 29 de març



L’executiu local, que ha impulsat la iniciativa “per responsabilitat”, estudiarà la seua ampliació sobre la base de l’evolució de l’assumpte

L’Ajuntament d’Almussafes tanca temporalment la majoria dels seus edificis amb l’objectiu de previndre el contagi del Covid-19. La decisió, aprovada per unanimitat en el ple extraordinari urgent celebrat aquesta vesprada a les 14 hores, afecta a totes les activitats desenvolupades en aquestes infraestructures i en els espais a l’aire lliure i comença a aplicar-se a partir de les 12 de la matinada de hui dijous 12 de març. La intenció de l’executiu municipal, que en principi mantindrà en vigor la resolució fins al pròxim diumenge 29 de març, data en la qual es valorarà una possible pròrroga si la situació ho aconsella, “és garantir la salut de la ciutadania, missió en la qual les autoritats tenim una gran responsabilitat”, assegura l’alcalde de la localitat, Toni González. Mitjançant l’acord han sigut ajornats oficialment dos grans esdeveniments previstos en l’agenda d’activitats com són la Setmana Fallera i la Trobada Internacional de Mags, que anava a acollir també el Congrés Nacional de Màgia d’enguany.



La crisi sanitària desencadenada a Espanya per l’expansió del Covid-19 al país, i declarada per l’OMS pandèmia mundial, ha portat a les principals institucions públiques a aprovar nombroses mesures per a frenar l’expansió del virus. L’Ajuntament d’Almussafes, conscient de la gravetat de la situació i per a contribuir a la seua contenció, ha decidit tancar quasi tots els seus edificis públics fins al pròxim diumenge 29 de març (17 dies en total). D’aquesta forma, queda suspesa de manera immediata tota l’activitat desenvolupada en aquestes infraestructures, almenys durant aquest període, perquè el consistori no descarta ampliar la vigència d’aquesta decisió si la situació no evoluciona satisfactòriament.



La corporació municipal, reunida d’urgència en un ple extraordinari celebrat hui, dijous 12 de març a les 14 h amb el coronavirus com a únic punt de l’ordre del dia, ha secundat per unanimitat la proposta presentada per l’alcalde, Toni González, qui assegura que en aquests moments “el més important és garantir la salut de la ciutadania, missió en la qual les autoritats tenim un paper fonamental”. “Crec que tots i totes hem de posar de la nostra part per a contribuir a solucionar aquest greu problema i estic convençut que els almussafenys i les almussafenyes comprendran la conveniència d’aplicar aquestes mesures extremes”, assenyala el primer edil.



La resolució, que començarà a aplicar-se a partir de les 12 hores de la matinada de hui dijous, 12 de març, afecta a totes les activitats previstes i cursos impartits, tant pel propi Ajuntament com pel teixit associatiu, entre els quals es troben espectacles culturals, conferències, tallers, reunions, trobades, entrenaments i competicions esportives, discomòbils, etc. Així mateix, s’han suspés els actes previstos per al seu desenvolupament en espais oberts, entre els quals es troben els relatius a la Setmana Fallera, que ha sigut posposada fins a nou avís.



Quasi tots els edificis de titularitat municipal es veuen afectats per la mesura. Queden tancats al públic el Centre Cultural, el Pavelló Poliesportiu, el Poliesportiu Municipal, Pistes de Tennis i Pàdel, la Biblioteca, la Llar dels Jubilats, les Piscines, el Centre d’Informació Juvenil i el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes. Així mateix, es cancel·la el mercat ambulant dels dimarts. “Considerem que només la prevenció ens farà superar abans aquesta crisi sanitària que està tenint ja massa repercussions econòmiques i socials”, sosté el president de l’executiu municipal.

El personal funcionari sí que es mantindrà als seus llocs de treball tot i el tancament al públic de les dependències per tal d’atendre peticions i consultes per via telefònica o de manera presencial.

L’acord inclou l’ajornament de la XXVIII Trobada Internacional de Mags i el XXXVII Congrés Nacional de Màgia, esdeveniment que anava a celebrar-se del 25 al 29 de març.



Per últim, des de la corporació municipal recomanen evitar les reunions multitudinàries organitzades per les associacions en espais no oficials, “convocatòries que nosaltres no podem controlar directament, per la qual cosa apel·lem a la responsabilitat del conjunt de la població”, informa l’alcalde.



“Amb tot això no volem alarmar, ni molt menys, simplement previndre i evitar mals majors. Tal com està insistint en les últimes hores el Govern d’Espanya a través del Ministeri de Sanitat i el seu departament de Salut Pública, com més a poc a poc es propague el virus, més capacitat d’actuació tindrà el nostre sistema de salut i entre tots i totes podem contribuir a frenar-lo”, afirma González. “Per aquest motiu és primordial que la població seguisca totes les indicacions realitzades per les autoritats sanitàries, entre les quals es troben usar mocadors d’un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries, reduir en la mesura que siga possible el contacte físic amb altres persones, llavar-se les mans sovint, en tossir o esternudar cobrir-se la boca i el nas amb la part interna del colze o amb un mocador i després llavar-se les mans, no viatjar si no és imprescindible i romandre a casa si algú comença a trobar-se malament i cridar al telèfon habilitat per la Generalitat Valenciana, que és el 900 300 555”, recorda.